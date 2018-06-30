Источник: Марадонна за каждый день пребывания на ЧМ-2018 получает 11 тыс евро

Диего Марадона, входящий в так называемый "пул легенд", сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино, получает от организации 11 тысяч евро ежедневно за пребывание в России.Марадона – один из самых высокооплачиваемых членов этого пула.При этом его остальные расходы – на транспорт, жилье и прочее – также покрываются ФИФА.