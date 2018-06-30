Глава Липецкой области: немцы вылетели с ЧМ, потому что им отомстили души наших убитых предков

Глава администрации Липецкой области Олег Королев прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018 после группового этапа."Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...История и время вмешались", – написал Королев в своем твиттере.66-летний Королев занимает пост губернатора с 12 апреля 1998 года. Он является вторым по продолжительности пребывания на посту главой российского региона после Евгения Савченко (губернатор Белгородской области с 18 декабря 1993 года).