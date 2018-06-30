Глава Липецкой области: немцы вылетели с ЧМ, потому что им отомстили души наших убитых предков

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Глава Липецкой области: немцы вылетели с ЧМ, потому что им отомстили души наших убитых предков

Глава администрации Липецкой области Олег Королев прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018 после группового этапа.

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им...

История и время вмешались", – написал Королев в своем твиттере.

66-летний Королев занимает пост губернатора с 12 апреля 1998 года. Он является вторым по продолжительности пребывания на посту главой российского региона после Евгения Савченко (губернатор Белгородской области с 18 декабря 1993 года).

Твиттер Олега Королева
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 15:03
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№38 Написал: stainless (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Глава администрации Липецкой области Олег Королев заявил, что он не комментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018 после группового этапа.

В твиттере губернатора сегодня появилась запись: «Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... История и время вмешались». Затем твит был удален.

«Кто-то опять мне в твиттере наляпал... Теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д.).

Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», – написал Королев в своем твиттере.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№37 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пугает, что такие люди во власти...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№36 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:09) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В едроссии через одного дебилы.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№35 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 17:06) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Ростов»
Скорее всего немцы вылетели так рано, потому что им запретили колеса. Думаю не надо было им так сильно громить бразильцев на прошлом мундиале. Ну выиграли бы скромно, как у голландцев в в 1974 году.
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№34 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Стыдно -- а то что фрицы 20миллионов наших соотечественников угробили - это как ?не так давно --всего то 70 с копейками лет назад ,а им стыдно за страну,за чиновника ,у которого может большая часть родни погибла в ВОВ ... это немцы должны за своих предков постоянно извиняться перед нами ..хотя о чем я - это ведь посты писали детишки ..они ещё не понимают..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№33 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не зря Путин меняет каждый месяц таких вот Королевых, позорище.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№32 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
А почему шведы прошли?

По очкам
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№31 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А почему шведы прошли?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№30 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто его посадил на такую должность? Ему место с такими выводами в уборщиках
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№29 Написал: anonymous (Сегодня, 16:32) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: MAG554
Цитата: anonymous
бывал у нас

нее. у вас не был. в моей России президент набрал (точно не помню) около 75%

слышал, говорят, новый гимн будет:

Много лет прошло с тех пор,
Когда в Союз проник раскол,
С перестройкой подло влился,
Когда занавес открылся.
С Запада влетела птица,
Кровожадная орлица,
Но пришел Владимир Путин
И сказал: «Жить лучше будем!»
Припев: Владимир Путин молодец!
Политик, лидер и борец!
Наш президент страну поднял!
Россию Путин не предал!
В новый век вошла Россия
И вздохнула с новой силой,
Курс взяла на возрожденье
После Божьего забвенья.
Еврозапад взбеленился,
Грязной ложью навалился!
Вежливо ответил Путин:
«Нас не трогать, мы не шутим!»
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№28 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:21) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пора в психушку, а он еще руководит, ну застойная власть зубами держится за кресло, а народ в нищете разговляется футболом и завидует иностранцам - болельщикам.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№27 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:20) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
бывал у нас

нее. у вас не был. в моей России президент набрал (точно не помню) около 75%
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№26 Написал: anonymous (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: MAG554
Цитата: anonymous
у нас царь

у вас это где?

в России, бывал у нас?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№25 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
у нас царь

у вас это где?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№24 Написал: anonymous (Сегодня, 16:09) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: MAG554
ляпнул невпопад. а вообще, по делам судить надо. тут только липчане рассудят. кстати в 14 году 80% набрал на выборах.

у нас царь +101% набрал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№23 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ляпнул невпопад. а вообще, по делам судить надо. тут только липчане рассудят. кстати в 14 году 80% набрал на выборах.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№22 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:01) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Еще один больной на голову.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№21 Написал: паровоз (Сегодня, 15:59) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
после этих слов он не должен занимать такой пост!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№20 Написал: barakuda_2 Апатиты (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот даун... а точнее клоун... надеюсь отставка....
Регистрация: 8.02.2016 [жалоба]
№19 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 15:56) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Стыдно за державу...
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (5)

Зачем трогать наших предков которые ценой своей жизни спасли нас. Вам батенька, в отставку пора.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 15:54) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Я как представлю как полчища ганцев и тунисцев убивают наших предков - аж в дрожь бросает...


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№16 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
В этот раз Олег Петрович рубанулся не в строчку....перестарался в лизоблюдстве....стареет.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:33) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
По на вылазило стадо едросни, придворных шлюх и прочего амна. Всем попиарится хочтся а быдло схавает.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:32) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Он дурак, не иначе...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№13 Написал: coban сегодня (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Проклятые фашисты, нет вам места на нашей святой земле! А они просятся сюда покаятся. Особенно Нойер.

Просто..Ну не пей это..Не надо..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:24) #
  • +3
  •  (13)
online

Зачем тиражировать глупости этого придурка в СМИ? Надеюсь, что эти его слова будут последними на посту главы администрации Липецкой области. Липчане, гоните его в шею!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (14)
online

Проклятые фашисты, нет вам места на нашей святой земле! А они просятся сюда покаятся. Особенно Нойер.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: safonas (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (9)

и это наша власть... какой же идиот


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:19) #
  • -5
  •  (7)

Их еще Александр Невский долбил в XIII веке. А вообще паря пора отдыхать, ты уже зара отался.Уже Андрадина, который липецкому Металлургу не один гол забил в 1998 году отдыхает,а ему только 45.Пора,брат, пора.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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