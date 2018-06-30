Роман Павлюченко: я верю, что наша сборная сможет повторить успех 10-летней давности

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Роман Павлюченко: я верю, что наша сборная сможет повторить успех 10-летней давности

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко подвел итоги выступления команд на ЧМ-2018 в группе А и поделился ожиданиями от плей-офф.

"Уругвай предсказуемо занял первое место в группе, хотя раскачивались они до матча с Россией – сложно провели матчи с Египтом и Саудовской Аравией. Уругвай – крепкая сборная, которая может пройти Португалию в 1/8. Но вот дальше Уругваю будет очень тяжело.

Сборная России порадовала как меня, так и всю страну: впервые в новейшей истории наша сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира! Но останавливаться на этом не стоит! Надо дать бой Испании и выйти в 1/4.

Сегодняшняя сборная России может повторить успешный результат 10-летней давности. Тогда наша сборная, в которой я имел честь играть, совершила подвиг, победив сильную команду Голландии.

Наши ребята сегодня могут повторить этот подвиг. Я верю в это. Давайте болеть и поддерживать наших ребят!" – написал Павлюченко на своей страницы Вконтакте.
Теги: Павлюченко Сборная России
Сегодня, 15:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
1:4 и 0:3 с Испанией?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
если бы не хорваты, не хвалился бы ты ща


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:23) #
  • +1
  •  (1)

ЧЕ и ЧМ разные вещи
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.