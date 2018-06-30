Уго Льорис: мы рассчитываем победить и продолжить наше приключение в России!

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Уго Льорис: мы рассчитываем победить и продолжить наше приключение в России!
Голкипер сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала с Аргентиной.
- Что чувствуете перед матчем?
- Возбуждение, скорее, потому что Аргентина страна с великими традициями и игроками, это будет большая встреча. Мы надеемся на победу и продолжения путешествия по турниру. Каждая пробежка, каждый удар, каждый пас могут быть последними. Мы готовимся показать все, что способны, нужно учитывать игру Аргентины, но нужно следить за Месси, часто именно он решает игру, мы можем сделать коллективный ответ, надеюсь, что это удастся завтра.
- Месси - единственный кто представляет опасность?
- Это нормально, что говорят только о нем, на своем уровне он уже играет много лет. Аргентина – очень сильная команда, они квалифицировались, полностью выложившись, у них есть желание дойти до конца и есть предпосылки дойти до финального матча.
- Все говорят о Месси, но у вас есть Гризманн. Это будет его матч?
- Понятно внимание в его отношении. Он провел прекрасный чемпионат Европы, хотел бы повторить успех и здесь. Он начал скромно, если смотреть на статистику, он отдает все для победы Франции.
- Как вы отнеслись к критике после матча с Данией?
Мы сохраняем профессионализм, не теряем связи с реальностью, цель была выполнена. Конечно, мы могли лучше сыграть, но последние минуты датчане давили, этот результат устроил обе команды. Начинается новая стадия турнира, нужно полагаться на коллективную силу.
- Как относитесь к сравнениям Мбаппе с Месси?
Месси уникален, у Киллиана отличные качества, большой потенциал, скорость, использование пространства, думаю, завтра будет его немного больше, и тогда появится возможность проявить себя еще лучше.
Rusfootball.info
- Что чувствуете перед матчем?
- Возбуждение, скорее, потому что Аргентина страна с великими традициями и игроками, это будет большая встреча. Мы надеемся на победу и продолжения путешествия по турниру. Каждая пробежка, каждый удар, каждый пас могут быть последними. Мы готовимся показать все, что способны, нужно учитывать игру Аргентины, но нужно следить за Месси, часто именно он решает игру, мы можем сделать коллективный ответ, надеюсь, что это удастся завтра.
- Месси - единственный кто представляет опасность?
- Это нормально, что говорят только о нем, на своем уровне он уже играет много лет. Аргентина – очень сильная команда, они квалифицировались, полностью выложившись, у них есть желание дойти до конца и есть предпосылки дойти до финального матча.
- Все говорят о Месси, но у вас есть Гризманн. Это будет его матч?
- Понятно внимание в его отношении. Он провел прекрасный чемпионат Европы, хотел бы повторить успех и здесь. Он начал скромно, если смотреть на статистику, он отдает все для победы Франции.
- Как вы отнеслись к критике после матча с Данией?
Мы сохраняем профессионализм, не теряем связи с реальностью, цель была выполнена. Конечно, мы могли лучше сыграть, но последние минуты датчане давили, этот результат устроил обе команды. Начинается новая стадия турнира, нужно полагаться на коллективную силу.
- Как относитесь к сравнениям Мбаппе с Месси?
Месси уникален, у Киллиана отличные качества, большой потенциал, скорость, использование пространства, думаю, завтра будет его немного больше, и тогда появится возможность проявить себя еще лучше.
Rusfootball.info
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