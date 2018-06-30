Дидье Дешам: у нас 14 игроков-дебютантов чемпионатов мира, завтра им предстоит серьезная проверка

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Главный тренер сборной Франции пообщался с журналистами в преддверии матча 1/8 финала со сборной Аргентины
- Датский тренер критиковал манеру вашей игры, когда всей командой стояли возле своих ворот, есть что ответить ему?
- Это не моя реальность, я не этим живу, тренер датской сборной сказал то, что он хотел, а у меня завтра матч с Аргентиной.
- Восьмидесятый матч у руля сборной, что это значит для вас?
- Это приятно, у меня уже немалый багаж, я не думаю о рекордах, самое главное – матч завтра. Это важная встреча, результат все определит, вся энергия нашего штаба сосредоточена на этом.
- Достаточно ли 1/8 финала для вашей команды?
- У нас было 3 групповых непростых матча, у нас 14 игроков-дебютантов чемпионата мира, очень молодой состав, это должно призывать к снисходительности. Мы начинаем с нуля, если вы проигрываете, то выбываете.
- Гризманн начал медленно турнир, может ли что-то измениться с завтрашнего дня?
- Он набирает кондиции, нам нужен Гризманн в лучшей форме, он делает все для этого.
- Какова будет роль болельщиков завтра?
- Спортивные темы превыше всего, а не околоспортивные. Не так многие понимают испанский у нас в команде, в этом плане будет легче. Но поддержка важна, это часть игры. Не думаю, что стоит ожидать чего-то неприемлемого на поле.
- Какое ваше отношение к VAR?
- Сомневаться не нужно в ней, это реальность. Если позволяет сократить ошибки или их исправлять, то это правильное направление, хотя возникают некоторые неожиданные ситуации. После VAR назначается немало пенальти, это требует больше внимательности при игре в защите.
- У вашей команды не большой опыт, как готовитесь к Месси?
- У него 127 матчей за плечами, десятки голов, самое главное – нейтрализовать его, но ему достаточно даже малейших усилий. Нужно ограничить его влияние, также есть Маскерано, который очень давно играет.
- У вас в команде 3 защитника, которые играют в Испании. Это преимущество?
- Надеюсь дать позитивный ответ на этот вопрос после матча. Это помогает лучше читать некоторые ситуации, но Месси это Месси, очень быстро все может измениться.
- Креативность Франции разочаровала многих, почему так?
- Возможно, это цена, которую нужно платить за равновесие в игре, мы неплохо защищались, переходили в атаку.
- Ибрагимович на днях сказал, что Бензема должен быть в этой команде. Есть ли что ответить?
- Ничего сказать не могу.
Rusfootball.info
- Датский тренер критиковал манеру вашей игры, когда всей командой стояли возле своих ворот, есть что ответить ему?
- Это не моя реальность, я не этим живу, тренер датской сборной сказал то, что он хотел, а у меня завтра матч с Аргентиной.
- Восьмидесятый матч у руля сборной, что это значит для вас?
- Это приятно, у меня уже немалый багаж, я не думаю о рекордах, самое главное – матч завтра. Это важная встреча, результат все определит, вся энергия нашего штаба сосредоточена на этом.
- Достаточно ли 1/8 финала для вашей команды?
- У нас было 3 групповых непростых матча, у нас 14 игроков-дебютантов чемпионата мира, очень молодой состав, это должно призывать к снисходительности. Мы начинаем с нуля, если вы проигрываете, то выбываете.
- Гризманн начал медленно турнир, может ли что-то измениться с завтрашнего дня?
- Он набирает кондиции, нам нужен Гризманн в лучшей форме, он делает все для этого.
- Какова будет роль болельщиков завтра?
- Спортивные темы превыше всего, а не околоспортивные. Не так многие понимают испанский у нас в команде, в этом плане будет легче. Но поддержка важна, это часть игры. Не думаю, что стоит ожидать чего-то неприемлемого на поле.
- Какое ваше отношение к VAR?
- Сомневаться не нужно в ней, это реальность. Если позволяет сократить ошибки или их исправлять, то это правильное направление, хотя возникают некоторые неожиданные ситуации. После VAR назначается немало пенальти, это требует больше внимательности при игре в защите.
- У вашей команды не большой опыт, как готовитесь к Месси?
- У него 127 матчей за плечами, десятки голов, самое главное – нейтрализовать его, но ему достаточно даже малейших усилий. Нужно ограничить его влияние, также есть Маскерано, который очень давно играет.
- У вас в команде 3 защитника, которые играют в Испании. Это преимущество?
- Надеюсь дать позитивный ответ на этот вопрос после матча. Это помогает лучше читать некоторые ситуации, но Месси это Месси, очень быстро все может измениться.
- Креативность Франции разочаровала многих, почему так?
- Возможно, это цена, которую нужно платить за равновесие в игре, мы неплохо защищались, переходили в атаку.
- Ибрагимович на днях сказал, что Бензема должен быть в этой команде. Есть ли что ответить?
- Ничего сказать не могу.
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