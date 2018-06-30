Кристиан Эриксен: я не хуже Модрича

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиан Эриксен оценил свой уровень игры."Не считаю себя хуже Модрича. Он добился невероятного количества похвал.Конечно, ему помогает его команда в "Реале", но он играет на очень высоком уровне. Он такой игрок, игрой против которого наслаждаешься.В сборной Хорватии он играет более атакующую роль, чем в "Реале", – сказал Эриксен.