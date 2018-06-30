Дуглас Коста и Марсело не принимают участие в тренировке сборной Бразилии

Футболисты сборной Бразилии продолжают подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Мексики.Тренировочное занятие прошло на стадионе "Юг-Спорт" в Сочи, где "пентакампеоны" работают во время всего чемпионата мира. В тренировке приняли участие все футболисты кроме Марсело и Дугласа Косты.Оба игрока получили повреждения в предыдущих матчах группового этапа и проводят курс восстановления.Напомним, Бразилия и Мексика встретятся 2 июля в Самаре.