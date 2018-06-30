Эвер Банега: Месси чувствовал себя не очень комфортно из-за плохого начала ЧМ, но сейчас все в порядке

Эвер Банега рассказал журналистам о своем партнере по сборной Лионеле Месси.- С Лео всегда приятно играть рядом, мы знаем, что он предлагает футболу. С течением лет он набрался опыта, в последнем матче я просто поднял голову, а он сделал мой пас более цельным. Тогда я максимально выложился, надеюсь, мы сможем улучшить свою игру. Это происходит на всех наших матчах, Месси окружается соперниками, надеемся передавать ему мяч в правильный момент, мы будем в этом помогать.- Мы все знаем, что он был тихим и стеснительным, сейчас он заметен. Если я правильно помню, одна из ключевых ситуаций – он бросился за мячом, мы должны поступать также.- Он не очень комфортно себя чувствовал из-за неудачного начала чемпионата, но сейчас он уверен в себе, уверен в команде, он проявил волю к победе, наш лидер думает только об этом результате.