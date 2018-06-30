Александр Григорян: Дзюба, в его нынешнем состоянии, разорвет Рамоса в борьбе наверху

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Александр Григорян: Дзюба, в его нынешнем состоянии, разорвет Рамоса в борьбе наверху

Бывший главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

"Всегда считалось, что Испания обычно хороша в обороне, а на этом чемпионате этот миф был полностью развеян. Тот же Рамос стал плох при игре в воздухе, он проигрывает слишком много эпизодов при обороне. Наш Дзюба, в его нынешнем состоянии, разорвет Рамоса в борьбе наверху.

Также мне кажется, что в центре поля Сильва и Иньеста не буду играть вместе. Матч с Португалией вскрыл все тактические ошибки Испании и наверняка они ничего не поменяют в матче с Россией, так как консервативны и уверенны в своих силах. Нужно понимать, что нынешняя Испания хороша при работе с мячом, однако без него у них много проблем, которые необходимо решать.

Если сборная России будет грамотно использовать прессинг, то может наказать испанцев. В атаке Испания выглядит прилично, но проблемы в обороне есть и команда доступна, как никогда", – сказа Григорян.

Матч ТВ
Теги: Дзюба Рамос Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 20:46
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5
(1)
№5 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 21:09) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А этот физрук - он ХТО? Кого тренирует?


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:58) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: avnik
Кто маленько понимает в футболе, тот уже давно замолчал, глядя на этот ЧМ.

ЧМ еще не начинался, разве что для Аргентины уже начался.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Этот клоун ещё интервью раздаёт...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (4)
online

Это смотря в какую сторону свисток будет свистеть при взаимных хватаниях руками.
Может фол в нападении дать, а может и на пеналь расщедриться.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто маленько понимает в футболе, тот уже давно замолчал, глядя на этот ЧМ. )))
Тока дураки никак не успокоятся...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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