"Рубин": эй французы! У нас есть рецепт, как остановить Месси, обращайтесь!

Пресс-служба "Рубина" в твиттере пошутила о предстоящем матче Франция – Аргентина в 1/8 финала ЧМ-2018 ."Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если нужна подробная информация", – сообщает твиттер "Рубина"."Рубин" дважды играл в Казани с "Барселоной" в Лиге чемпионов. В 2009 году команды сыграли вничью 0:0, а через год также разошлись миром 1:1. Месси в этих матчах отличиться не смог.