Василий Уткин: за что мы так любим сербов? Ведь это они втянули нас в Первую мировую войну

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Василий Уткин: за что мы так любим сербов? Ведь это они втянули нас в Первую мировую войну

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о наиболее разочаровавшей его сборной на ЧМ-2018.

"Больше всех меня разочаровала Сербия. Кто-то написал, что я не болею за сербов, мне предъявили: "Как же ты так можешь? Это же братья".

Но послушайте, самые страшные ссоры бывают между братьями. Война же не бывает врагоубийственной, она бывает братоубийственной. Надеюсь, нам это не предстоит пережить ни в каком будущем – ни в обозримом, ни в необозримом.

Я действительно недолюбливаю сербов. В конце концов, за что их любить? Это они втянули нас в Первую мировую войну. А эта манера биения себя в грудь, честно говоря, раздражает. Дай бог им всяческой удачи, но почему-то я болел за Бразилию", – сказал Уткин.

Ютуб-канал Василия Уткина
Теги: Уткин Сборная Сербии
Вчера, 22:14
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18
(23)
№18 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, либеральные педерасня всегда кого-нибудь недолюбливает.
Видимо нелюдям больше нравится "любиться" в своем небольшом мирке.

Война же не бывает врагоубийственной, она бывает братоубийственной.

Васёк, ты бредишь. Не принимай перед своим высерами на ютьюб наркотики и прочий алкоголь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№17 Написал: Vanek (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (1)
online

Уася пытается хоть как- то напомнить о себе, чтобы его опять куда- то приглашали, в ток- шоу, на дискуссии. С футболом- нихера не получилось, Ну можно попробовать старый надежный метод- звездануть что- нибудь провокационное о политике. У многих срабатывает. О них вуспоминают и приглашают на ТВ.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Уткин хоть и глуповат но иногда дело говорит.Но это не тот случай!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: лад USSR (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Знание истории плохо сказывается на пищеварении Васи Уткина. Ему здоровее бы было перейти на изучение кулинарных справочников.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не пойму, а что так все возмущаются? Это же уасся, простите, уткин!Ему любой клуб обвинить в договорняке, имея из доказательств лишь "право на своё журналистское мнение" - как два пальца об асфальт. У него вся жизнь "хайли лайтли". Ну, подумаешь, сербов обосрал - масон Никола Принцип же за всех сербов в ответе - ну и что,: с "большой долей вероятности", ВСЕ сербы виноваты. А из-за жирного ублюдка, с большой долей вероятности, думаешь, что ВСЕ спортивные журналисты настолько же компетентны, насколько и непродажны. Как уасся, простите, уткин.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№13 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
Почему же так необоснованно, можно Вторую Мировую вспомнить!
Это же всякие Рокфеллеры-морганы-коэны втянули весь мир в войну, профинансировав Гитлера, а банкиры обогатились на войне, да к тому же ещё и свой фантик сделали единственной валютой международной, печатают с тех пор сколько бумаги хватает...

Ты мудрый человек,начитанный)
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: Fint Москва (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Колян Безмолвный
еще бы вспомнил что в каменном веке было

Почему же так необоснованно, можно Вторую Мировую вспомнить!
Это же всякие Рокфеллеры-морганы-коэны втянули весь мир в войну, профинансировав Гитлера, а банкиры обогатились на войне, да к тому же ещё и свой фантик сделали единственной валютой международной, печатают с тех пор сколько бумаги хватает... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
еще бы вспомнил что в каменном веке было
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (1)

oyster,
Голый Вася.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Вчера, 23:12) #
  • -3
  •  (5)
online

Любовь и преданность - это, конечно, светлые чувства, но что-то реальной пользы кроме болтовни от наших союзников наблюдать не довелось. Даже по тому же Крыму.


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Вчера, 23:10) #
  • +3
  •  (7)
online

думаю Васи эти слова не простят...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: ZiNTeR Краснодар (Вчера, 23:04) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Дорогой Василий, мы вступили, будучи Российской империей, в союз "Антанты" задолго до событий в Сараево. И Сербия никаким образом не влияла на политику в отношении к желающей устроить передел земель и колоний во время мировой войны. Это была инициатива Германии и Австро-Венгрии.
Так что вы, дорогой Василий, позорище. И несёте полную чушь...


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: oyster (Вчера, 22:57) #
  • +4
  •  (8)

Как говориться "голый васер"
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: aimu Москва (Вчера, 22:56) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Любим мы их за преданность и благодарность. За братскую любовь. Уважаемый Василий, да мы вступились за брата в Первую Мировую Войну и он помнит это и чтит. Не чета мигом другим "братьям". В прочем как и спортивным журналистам.
Регистрация: 20.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:53) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
согласен с Васей


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Enterprise Таганрог (Вчера, 22:37) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Во тварь!!!Ладно бы про болгар -братушек так сказал,которые против нас две мировые войны воевали,и сейчас в нато,и нам же козни по южному потоку строят.Но -Сербия!!!Это то же самое -что сейчас на Белоруссию нападут!!!И их кинуть ???Кто тогда в Россию как в союзника будет верить???
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: nemez Нижневартовск (Вчера, 22:27) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
На дачу ему пора воздухом дышать
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: АБВ М (Вчера, 22:18) #
  • +10
  •  (24)

Помогите кто- нибудь Васе, ему уже совсем хреного!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
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