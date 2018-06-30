Василий Уткин: за что мы так любим сербов? Ведь это они втянули нас в Первую мировую войну

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о наиболее разочаровавшей его сборной на ЧМ-2018."Больше всех меня разочаровала Сербия. Кто-то написал, что я не болею за сербов, мне предъявили: "Как же ты так можешь? Это же братья".Но послушайте, самые страшные ссоры бывают между братьями. Война же не бывает врагоубийственной, она бывает братоубийственной. Надеюсь, нам это не предстоит пережить ни в каком будущем – ни в обозримом, ни в необозримом.Я действительно недолюбливаю сербов. В конце концов, за что их любить? Это они втянули нас в Первую мировую войну. А эта манера биения себя в грудь, честно говоря, раздражает. Дай бог им всяческой удачи, но почему-то я болел за Бразилию", – сказал Уткин.