Месси против Гризманна и битва в стиле латино в Сочи: превью первых матчей 1/8 финала чемпионата мира 2018

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Месси против Гризманна и битва в стиле латино в Сочи: превью первых матчей 1/8 финала чемпионата мира 2018
Уже сегодня на чемпионате мира по футболу в России определится первая пара четвертьфиналистов. В верхней левой части сетки плей-офф собрались настоящие тяжеловесы: на две путёвки в следующий раз претендуют сборные Аргентины, Франции, Португалии и Уругвая. Rusfootball.info предвкушает первые битвы на вылет.
После однодневного перерыва, связанного с окончанием групповой стадии чемпионата мира, большой футбол вновь возвращается. Примечательно, что уже к концу сегодняшнего игрового дня чемпионат мира может лишиться обоих лучших игроков современности. И Лионелю Месси, и Криштиану Роналду предстоит пройти серьёзнейшее испытание, которого на групповой стадии у них не было. Нет сомнений, что матчи 1/8 финала получатся яркими.
Месси в поисках своей игры
Первый матч 1/8 финала турнира примет Казань. Там в 17:00 сойдутся сборные Франции и Аргентины, которые перед стартом чемпионата мира причисляли к фаворитам. Если «трёхцветные» в целом высокий статус оправдали своей игрой и результатами, то Аргентина была лишь в нескольких минутах от позора и оглушительного фиаско. Впрочем, с такой игрой латиноамериканцам будет тяжело преодолеть даже первый этап плей-офф. Очевидно, что подопечным Хорхе Сампаоли необходимо срочно прибавлять.
Последний год для поклонников сборной Аргентины превратился в настоящую пытку. Сперва «альбиселеста» страдала во время квалификационного турнира чемпионата мира, ступив на подножку уходящего в Россию поезда лишь в последнем туре, затем уже на Мундиале аргентинцы были очень близки к провалу. В общем-то, происходящее со сборной Аргентины не удивляет. Во время квалификационной компании аргентинцы сменили трёх главных тренеров, но, по всей видимости, единственным наставником остаётся Лионель Месси. Благодаря капитану аргентинцев в сборную не был вызван, пожалуй, лучший форвард «альбиселесты» на настоящий момент Мауро Икарди. Из-за Месси в запасе раз за разом остаётся и «волшебный мальчик» Пауло Дибала. Хорхе Сампаоли продолжает твердить, что одновременное нахождение на поле Месси и Дибалы нецелесообразно, но пока задумки главного тренера не работают. Игра Аргентины лишь эпизодически соответствует высоким стандартам, а в остальное время «альбиселеста» мучается на поле.
Чрезмерная «мессизависимость» явно вредит команде: имея в своём составе многих звёзд, сборная Аргентины постоянно ждёт чудес от Месси. А когда этого не происходит, идей и запасного плана у аргентинцев не оказывается. По большому счёту, «альбиселеста» даже не заслужила путёвки в плей-офф. Игра с Нигерией лишь подтвердила наличие огромных игровых проблем фаворита. Аргентинцы здорово провели только первые 20 минут, после чего совершенно ничем не запомнились. Нигерия вполне могла победить, упустив несколько классных моментов во втором тайме. Но в итоге повезло латиноамериканцам. Может, решающий гол Рохо напомнит аргентинцам, что они на что-то способны и без Месси?
Нельзя сказать, что пока впечатляет и Франция. Французы не без нервов преодолели групповой этап чемпионата мира, хоть и набрали там 7 очков. Подопечные Дидье Дешама проявили невероятный прагматизм, закончив групповой этап с показателем забитых и пропущенных 3-1. И в матче с Австралией, и в матче с Перу Франция вполне могла потерять очки, но довела-таки дело до своих побед. При этом заметно, что французы не задействуют все свои резервы. Команда Дидье Дешама играет с большим запасом, но как бы это не сыграло с ней злую шутку. Могут ли французы в случае необходимости перейти на повышенную скорость? Да и в каком состоянии находится команда после абсолютно невнятной ничьей с Данией, ставшей единственной безголевой ничьей на чемпионате мира? Понятно, что французам не было смысла тратить лишние силы в игре с Данией, которая уже ничего не решала. Но после таких матчей бывает крайне тяжело перестроиться на более серьёзные игры. К тому же, пока у Франции и вовсе не было настоящего испытания в России. Поэтому ключевым является вопрос тонуса игроков.
Матч Аргентина – Франция будет интересен и в контексте дуэли Антуана Гризманна и Лионеля Месси. Лидеры «Атлетико» и «Барселоны», вне всяких сомнений, являются лучшими в составе своих сборных. При этом, что любопытно, Дешам спокойно усадил на скамейку запасных Гризманна в первом матче против Австралии, когда у того не шла игра. Сампаоли же держит Месси в игре, даже когда тот надевает «плащ-невидимку».
Любопытно, что французы никогда не обыгрывали аргентинцев. Команды в общей сложности встречались четыре раза, и неизменно победителями из противостояний выходили аргентинцы. Последний матч команд датируется 2009-м годом. Тогда в товарищеском матче Аргентина победила со счётом 2:0, один из голов забил Месси.
Латино-party в Сочи
По-настоящему жарко сегодня будет и в Сочи. Столбик термометра уже давно перевалил за +33 градуса, а в сочинском климате такая погода ощущается ещё острее. А сегодня градус будут повышать гости из Португалии и Уругвая. Болельщики обеих команд начали приезжать в город-курорт заранее. Ещё накануне пляжи Сочи были заполнены смуглыми джентельменами с татуировками, облачёнными в уругвайский флаг. Португальцы, представленные менее многочисленно, вели себя куда скромнее. Их выдавали не национальные цвета, а португальский язык, который по звучанию заметно отличается от испанского.
Для обеих сборных матч 1/8 финала имеет колоссальное значение. Португальцы приехали в Россию в статусе действующих чемпионов Европы. Лишь в первом матче Криштиану Роналду и компания устроили настоящий карнавал вместе с испанцами, организовав настоящую футбольную перестрелку. После этого португальцы совсем не впечатляли. В матче с Марокко они отбивались на протяжении всего матча, а в финальной игре с Ираном и вовсе были в сантиметрах (попади соперник в концовке в ворота) от вылета. Впрочем, с такой же игрой два года назад португальцы дошли до финала чемпионата Европы, где ещё и обыграли хозяев-французов. Пожалуй, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выжимает из этой команды максимум. При весьма посредственном составе португальцы умело используют Криштиану Роналду, который пока в отличие от Месси свою работу выполняет исправно.
Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии португальцы даже не сумели выйти из своей группы. Большие проблемы у них были и в этот раз, но после триумфа на чемпионате Европы к сборной Португалии стоит отнестись серьёзно.
Заняв в своём квартете второе место, португальцы в 1/8 финала ЧМ-2018 угодили на победителя группы А. Уругвай подтвердил статус фаворита группы, набрав максимум возможных очков. Сборная Уругвая остаётся единственной командой на турнире, которая ещё не пропустила ни одного мяча (!!). По ходу первого этапа подопечные Оскара Табареса заметно прибавляли. После двух побед с минимальным счётом над Египтом и Саудовской Аравией уругвайцы показали «товар лицом» в заключительном матче с Россией, разгромив хозяев турнира со счётом 3:0. После такой феерии уругвайские фанаты настроены оптимистично. Диего Годину с Хосе Хименесом вполне по силам сдержать Криштиану Роналду, да и в атаке с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани у «селесты» будут хорошие шансы. Если исходить из состава, игру и опыта, Уругвай и вовсе можно считать фаворитом этого матча.
Четыре года назад на чемпионате мира уругвайцы квалифицировались в плей-офф, но в первом же раунде уступили Колумбии. Впрочем, тогда у уругвайцев были серьёзные проблемы с игрой, да и Колумбия была в полном порядке с великолепным Хамесом и молодым Фалькао. Сейчас же уругвайцы подошли к турниру в отличной форме.
Испытанием для футболистов обеих команд станет и сочинская погода. Даже в 21:00 здесь очень жарко и влажно. Даже после небольшой прогулки страшно хочется пить, а футболка моментально пропитывается потом. Кто лучше адаптируется к таким условиям? Наверняка, в Сочи сегодня будет очень шумно. Многие уругвайские фанаты передвигаются по городу со своими барабанами. Скорее всего, по численности они превзойдут своих оппонентов, а это значит, что Криштиану Роналду будет ждать шумный и горячий приём. Любопытно, что Португалия и Уругвай ещё никогда друг с другом не встречались.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
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После однодневного перерыва, связанного с окончанием групповой стадии чемпионата мира, большой футбол вновь возвращается. Примечательно, что уже к концу сегодняшнего игрового дня чемпионат мира может лишиться обоих лучших игроков современности. И Лионелю Месси, и Криштиану Роналду предстоит пройти серьёзнейшее испытание, которого на групповой стадии у них не было. Нет сомнений, что матчи 1/8 финала получатся яркими.
Месси в поисках своей игры
Первый матч 1/8 финала турнира примет Казань. Там в 17:00 сойдутся сборные Франции и Аргентины, которые перед стартом чемпионата мира причисляли к фаворитам. Если «трёхцветные» в целом высокий статус оправдали своей игрой и результатами, то Аргентина была лишь в нескольких минутах от позора и оглушительного фиаско. Впрочем, с такой игрой латиноамериканцам будет тяжело преодолеть даже первый этап плей-офф. Очевидно, что подопечным Хорхе Сампаоли необходимо срочно прибавлять.
Последний год для поклонников сборной Аргентины превратился в настоящую пытку. Сперва «альбиселеста» страдала во время квалификационного турнира чемпионата мира, ступив на подножку уходящего в Россию поезда лишь в последнем туре, затем уже на Мундиале аргентинцы были очень близки к провалу. В общем-то, происходящее со сборной Аргентины не удивляет. Во время квалификационной компании аргентинцы сменили трёх главных тренеров, но, по всей видимости, единственным наставником остаётся Лионель Месси. Благодаря капитану аргентинцев в сборную не был вызван, пожалуй, лучший форвард «альбиселесты» на настоящий момент Мауро Икарди. Из-за Месси в запасе раз за разом остаётся и «волшебный мальчик» Пауло Дибала. Хорхе Сампаоли продолжает твердить, что одновременное нахождение на поле Месси и Дибалы нецелесообразно, но пока задумки главного тренера не работают. Игра Аргентины лишь эпизодически соответствует высоким стандартам, а в остальное время «альбиселеста» мучается на поле.
Чрезмерная «мессизависимость» явно вредит команде: имея в своём составе многих звёзд, сборная Аргентины постоянно ждёт чудес от Месси. А когда этого не происходит, идей и запасного плана у аргентинцев не оказывается. По большому счёту, «альбиселеста» даже не заслужила путёвки в плей-офф. Игра с Нигерией лишь подтвердила наличие огромных игровых проблем фаворита. Аргентинцы здорово провели только первые 20 минут, после чего совершенно ничем не запомнились. Нигерия вполне могла победить, упустив несколько классных моментов во втором тайме. Но в итоге повезло латиноамериканцам. Может, решающий гол Рохо напомнит аргентинцам, что они на что-то способны и без Месси?
Нельзя сказать, что пока впечатляет и Франция. Французы не без нервов преодолели групповой этап чемпионата мира, хоть и набрали там 7 очков. Подопечные Дидье Дешама проявили невероятный прагматизм, закончив групповой этап с показателем забитых и пропущенных 3-1. И в матче с Австралией, и в матче с Перу Франция вполне могла потерять очки, но довела-таки дело до своих побед. При этом заметно, что французы не задействуют все свои резервы. Команда Дидье Дешама играет с большим запасом, но как бы это не сыграло с ней злую шутку. Могут ли французы в случае необходимости перейти на повышенную скорость? Да и в каком состоянии находится команда после абсолютно невнятной ничьей с Данией, ставшей единственной безголевой ничьей на чемпионате мира? Понятно, что французам не было смысла тратить лишние силы в игре с Данией, которая уже ничего не решала. Но после таких матчей бывает крайне тяжело перестроиться на более серьёзные игры. К тому же, пока у Франции и вовсе не было настоящего испытания в России. Поэтому ключевым является вопрос тонуса игроков.
Матч Аргентина – Франция будет интересен и в контексте дуэли Антуана Гризманна и Лионеля Месси. Лидеры «Атлетико» и «Барселоны», вне всяких сомнений, являются лучшими в составе своих сборных. При этом, что любопытно, Дешам спокойно усадил на скамейку запасных Гризманна в первом матче против Австралии, когда у того не шла игра. Сампаоли же держит Месси в игре, даже когда тот надевает «плащ-невидимку».
Любопытно, что французы никогда не обыгрывали аргентинцев. Команды в общей сложности встречались четыре раза, и неизменно победителями из противостояний выходили аргентинцы. Последний матч команд датируется 2009-м годом. Тогда в товарищеском матче Аргентина победила со счётом 2:0, один из голов забил Месси.
Латино-party в Сочи
По-настоящему жарко сегодня будет и в Сочи. Столбик термометра уже давно перевалил за +33 градуса, а в сочинском климате такая погода ощущается ещё острее. А сегодня градус будут повышать гости из Португалии и Уругвая. Болельщики обеих команд начали приезжать в город-курорт заранее. Ещё накануне пляжи Сочи были заполнены смуглыми джентельменами с татуировками, облачёнными в уругвайский флаг. Португальцы, представленные менее многочисленно, вели себя куда скромнее. Их выдавали не национальные цвета, а португальский язык, который по звучанию заметно отличается от испанского.
Для обеих сборных матч 1/8 финала имеет колоссальное значение. Португальцы приехали в Россию в статусе действующих чемпионов Европы. Лишь в первом матче Криштиану Роналду и компания устроили настоящий карнавал вместе с испанцами, организовав настоящую футбольную перестрелку. После этого португальцы совсем не впечатляли. В матче с Марокко они отбивались на протяжении всего матча, а в финальной игре с Ираном и вовсе были в сантиметрах (попади соперник в концовке в ворота) от вылета. Впрочем, с такой же игрой два года назад португальцы дошли до финала чемпионата Европы, где ещё и обыграли хозяев-французов. Пожалуй, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выжимает из этой команды максимум. При весьма посредственном составе португальцы умело используют Криштиану Роналду, который пока в отличие от Месси свою работу выполняет исправно.
Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии португальцы даже не сумели выйти из своей группы. Большие проблемы у них были и в этот раз, но после триумфа на чемпионате Европы к сборной Португалии стоит отнестись серьёзно.
Заняв в своём квартете второе место, португальцы в 1/8 финала ЧМ-2018 угодили на победителя группы А. Уругвай подтвердил статус фаворита группы, набрав максимум возможных очков. Сборная Уругвая остаётся единственной командой на турнире, которая ещё не пропустила ни одного мяча (!!). По ходу первого этапа подопечные Оскара Табареса заметно прибавляли. После двух побед с минимальным счётом над Египтом и Саудовской Аравией уругвайцы показали «товар лицом» в заключительном матче с Россией, разгромив хозяев турнира со счётом 3:0. После такой феерии уругвайские фанаты настроены оптимистично. Диего Годину с Хосе Хименесом вполне по силам сдержать Криштиану Роналду, да и в атаке с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани у «селесты» будут хорошие шансы. Если исходить из состава, игру и опыта, Уругвай и вовсе можно считать фаворитом этого матча.
Четыре года назад на чемпионате мира уругвайцы квалифицировались в плей-офф, но в первом же раунде уступили Колумбии. Впрочем, тогда у уругвайцев были серьёзные проблемы с игрой, да и Колумбия была в полном порядке с великолепным Хамесом и молодым Фалькао. Сейчас же уругвайцы подошли к турниру в отличной форме.
Испытанием для футболистов обеих команд станет и сочинская погода. Даже в 21:00 здесь очень жарко и влажно. Даже после небольшой прогулки страшно хочется пить, а футболка моментально пропитывается потом. Кто лучше адаптируется к таким условиям? Наверняка, в Сочи сегодня будет очень шумно. Многие уругвайские фанаты передвигаются по городу со своими барабанами. Скорее всего, по численности они превзойдут своих оппонентов, а это значит, что Криштиану Роналду будет ждать шумный и горячий приём. Любопытно, что Португалия и Уругвай ещё никогда друг с другом не встречались.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
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