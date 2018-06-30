Канчельскис: Бразилия вылетит, если Неймар не перестанет "танцевать" в центре поля

Бывший член сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018."Я думаю, что фаворитами в первом круге плей-офф станут бельгийцы, англичане и французы. Бразилия тоже будет иметь шанс, только если Неймар прекратит заниматься ерундой, начнет играть для команды, а не для себя.Хорваты впечатлили – это хорошая организованная команда, французы также неплохо выглядят. Мне и бразильцы нравятся, но у них все-таки есть Неймар, играющий только на себя. Он все хочет что-то показать в середине поля: если бы это он делал в штрафной, то я еще понимаю, но танцевать в середине поля – это не игра нападающего, если он не прекратит это делать, Бразилия вылетит с турнира", - сказал Канчельскис.