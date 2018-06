Жена Кержакова призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына

Друзья,я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике,ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании.Я никогда не употребляла наркотики,но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь,потом .....,Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит.Мне очень помогала Яна Рудковская,давала мудрые советы!Она, как и ещё несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью,но я от всех них скрывала то,что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни.Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю,очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка,что он -негодяй,хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть.Я понимаю сейчас,что пока я окончательно не выздоровлю Тёме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали.Сегодня я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадёт с моего сердца ,Вы все знаете, я обещаю Вам ,что я выкарабкаюсь, я справлюсь , а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам,которые попали в подобную ситуацию,чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой ,а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки»,толкая их в большую пропасть.Я буду просить Яну стать попечителям в этом Фонде, надеюсь что она согласится... что ещё сказать,я хочу быть сильной,наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня .

