Жена Кержакова призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Жена Кержакова призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына

Супруга бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана призналась, что выдумала историю о похищении их общего сына.

"Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом…

Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит. Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации которая есть. Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровею, Теме лучше жить с папой.

Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали.

Я обещаю вам, что я выкарабкаюсь, я справлюсь, а когда я полностью излечусь, я создам фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой, а не наливали и не подсыпали, как добрые "подружки", толкая их в большую пропасть", – написала Милана Кержакова в инстаграме.

Друзья,я хочу признаться во всем,так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике,ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании.Я никогда не употребляла наркотики,но смерть отца меня сломила!Сначала был алкоголь,потом .....,Саша помогал мне решать эту проблему,он действительно против всего этого боролся,в то время я ничего не слышала и не видела,пелена горя была перед моими глазами,такое наверное не один мужчина не выдержит.Мне очень помогала Яна Рудковская,давала мудрые советы!Она, как и ещё несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью,но я от всех них скрывала то,что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни.Я оказалось слабой, я всем врала,что я ничего не употребляю,очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка,что он -негодяй,хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть.Я понимаю сейчас,что пока я окончательно не выздоровлю Тёме лучше жить с папой.Мне очень жаль что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение,я искала поддержку от Вас,но оклеветала людей,которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали.Сегодня  я счастлива, я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей , позвонила и извинилась перед Яной ,которой не наплевать,и которая единственная поддержала Сашу,и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадёт с моего сердца ,Вы все знаете, я обещаю Вам ,что я выкарабкаюсь, я справлюсь , а когда я полностью излечусь, я создам Фонд помощи женщинам,которые попали в подобную ситуацию,чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой ,а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки»,толкая их в большую пропасть.Я буду просить Яну стать попечителям в этом Фонде, надеюсь что она согласится... что ещё сказать,я хочу быть сильной,наверное когда со мной близкие люди которые в меня верят, у меня должно получиться . Спасибо всем за Вашу поддержку и простите меня .

A post shared by Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) on

Теги: Кержаков
Сегодня, 17:14
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4
(0)
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
ой..ла че там неясно?
дочка богатых родителей.
такое сплошь и рядом.
я как то шел мимо психушки-туда привозят на освидетельствование -всяких разных, и лично слышал от впереди идущих двух женщин в белых халатах, видимо врачи были:
-да опять та же история..то дочка судьти,то сын прокурора..все наркоманы..все.уже и не удивляещься,постоянно дети "блатных родителей"...
это они между собой разговаривали про пациентов..
так что ничего удивительного,золотая молодежь- это та еще клоака..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Xar Москва (Сегодня, 17:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
че то везет футболистам на наркоманок
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
на уя все это нужно ЗДЕСЬ?их личные отношения,это их ЛИЧНОЕ дело.и к футболу это не имеет никакого отношения.или эта прошманда футболистка?не о чем больше новости постить что ли?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 17:25) #
  • +4
  •  (6)
online

Ну хоть ума хватило сознаться и извиниться. А гражданка Аршавина и не думает извиняться. Полковником уже поди стала)))


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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