Дидье Дешам - рекордсмен сборной Франции по числу матчей в качестве главного тренера

В эти минуты сборная Франции проводит матч с Аргентиной.Для главного тренера французской команды Дидье Дешама этот матч станет 80-м в качестве наставника национальной команды. Таким образом, он установит рекорд по количеству игр в качестве главного тренера сборной Франции, опередив Раймона Доменека (79 матчей).Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году.