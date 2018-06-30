Сборная Франции со счетом 4:3 обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная Франции со счетом 4:3 обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира одержала победу над командой Аргентины.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)

Франция – Аргентина 4:3

Голы: Гризманн, 13 (пен), Павар, 57, Мбаппе, 64, Мбаппе, 68 - Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3.

Франция: Льорис, Варан, Умтити, Павар, Люка Эрнандес, Канте, Матюиди (Толиссо, 75), Погба, Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Жиру.

Аргентина: Армани, Отаменди, Меркадо, Маскерано, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико, Перес (Агуэро, 66), Банега, Ди Мария, Павон (Меса, 75), Месси.

Предупреждения: Рохо, 12, Тальяфико, 19, Маскерано, 43, Банега, 49, Матюиди, 71, Павар, 72, Отаменди, 90+4, Жиру, 90+4.
Теги: Сборная Франции Сборная Аргентины
Сегодня, 18:54
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№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну и отлично! этот недовеликий домой отправился. может прекратят наконец сравнивать с Марадоной. тот мог в одно лицо матчи вытаскивать, а это просто....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лучший матч ЧМ,ну французы сильнее,правда оборона у них проходной двор,про аргов говорить нечего,пускай спасибо скажут судье в матче с нигерией.Месси так и не стал ЧМ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
ига огонь!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Марадона умер


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№10 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наверное итог справедлив.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: plast Спб (Сегодня, 18:59) #
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online

матч огонь , даже переплюнулди по накалу испанию и португалию. думаю французы справедливо прошли, и теперь не увидим в 1\4 биты роналду и месси
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№8 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 18:58) #
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online

на самом деле жаль,что не будет больше аргентины на чм.и по большей части из-за их болельщиков.
такой атмосферы на крестовском,как на их мячике с нигерией,в спб не было никогда.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: Pafnuty (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (0)
online

Оба финалиста прошлого ЧМ, вылетели.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Матч - второй тайм - супер. Месси так и не проснулся. Мбапе - просто монстр, и это в 19 лет! Идет на смену сегодняшним кумирам!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Желаю французским петушкам огрести в следующем матче по полной


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
не болел ни за кого...хороший матч, французы победили по делу.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:56) #
  • +2
  •  (2)
online

Не хочу ни с кем ругаться,поэтому напишу
просто:Франция сильнее Аргентины!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№2 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лионель Missy


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучший матч пока на ЧМ


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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