И все-таки Лео домой. Французы уничтожили сборную Месси

Чемпионат мира-2018



1/8 финала



Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)



Франция – Аргентина 4:3



Голы: Гризманн (с пенальти), 13', Павар, 57', Мбаппе, 64', Мбаппе, 68' - Ди Мария, 41', Меркадо, 48', Агуэро, 90+3'

Фантастические голы Ди Марии и Павара, гениальная игра Погба и Мбаппе, очередное неудачное выступление Месси и вылет сборной Аргентины.рассказывает о первом матче 1/8 финала Чемпионата Мира, который получился одним из лучших во всем турнире.Льорис, Варан, Умтити, Павар, Люка Эрнандес, Канте, Матюиди (Толиссо, 75'), Погба, Мбаппе (Товен, 89'), Гризманн (Фекир, 83'), ЖируАрмани, Отаменди, Меркадо, Маскерано, Рохо (Фасио, 46'), Тальяфико, Перес (Агуэро, 66'), Банега, Ди Мария, Павон (Меса, 75'), Месси: Матюиди, 72', Павар, 73', Жиру, 90+3' - Рохо, 11', Тальяфико, 19', Маскерано, 43', Банега, 49', Отаменди, 90+3'Шутки и веселье в сторону. Групповая стадия со всем своим колоритом осталась позади. Настала пора решающих матчей. 1/8 финала Чемпионата Мира в России стартовала в Казани и сразу же подарила нам ярчайший по своей вывеске матч. Сборная Франции - молодая, амбициозная и перспективная - против сборной Аргентины - с Месси на поле и с Марадоной на трибунах. Конечно, такой шикарной для болельщиков встречи не было бы так рано, если бы и те, и другие показали в группе свой лучший футбол.Аргентина вообще, как вы помните, заскочила в этот плей-оффный вагон в самый последний момент, за секунду до отправления поезда. Парни Хорхе Сампаоли вызвали в свой адрес целую волну заслуженной критики, которую с большим трудом удалось превратить в радость аргентинского народа после тяжелейшей победы над Нигерией. Правда, многие нейтральные любители футбола были уверены, что с такой игрой аргентинцы все равно вылетят от первого более-менее серьезного соперника.Франция под это определение одновременно и подходила, и нет. С одной стороны, она уверенно заняла первое место в свое группе. С другой стороны, футбол в ее исполнении у многих вызывал негативные эмоции. Пожалуй, сегодня мы и должны были выяснить, кто из двух неоднозначно выступивших на групповой стадии команд больше заслуживает, а главное больше способен на то, чтобы победить.Забавно, конечно, что Франция играла в Казани во второй раз, и вновь она не могла чувствовать здесь себя как дома. И австралийцев, и аргентинцев на трибунах Казань-Арены было значительно больше, чем французов. Впрочем, это вообще никак не мешало подопечным Дешама начать демонстрировать уверенную игру с первых минут. Наиболее выдающимися были действия Мбаппе, который заработал несколько опаснейших штрафных, две желтые карточки для соперников и пенальти в ворота Армани.Практически в каждом игровом эпизоде молодой французский талант демонстрировал невероятную скорость и очень легко убегал от защитников сборной Аргентины. После первого рывка был назначен штрафной, с которого Гризманн отправил мяч в перекладину, а после второй удачной попытки Мбаппе был назначен пенальти, который уверенно реализовал все тот же Гризманн. Правда, в эпизоде с 11-метровым стоит упомянуть сразу о нескольких странностях.Во-первых, не понятно, зачем фолил Рохо - Мбаппе прокинул мяч к лицевой, откуда вряд ли мог создать серьезную угрозу. Во-вторых, не понятно, почему иранский судья Алиреза Фагани не обратился к помощи видеоассистента - были определенные сомнения относительно места нарушения правил. Показалось, что Рохо цеплял Мбаппе за руку еще до линии штрафной. К сожалению, это решение арбитра было не единственным спорным. В первом тайме было достаточно много эпизодов, где он допускал разной степени серьезности ошибки. Здесь, конечно, впору поднять разговоры о целесообразности назначения на такие большие матчи судей из не самых футбольных стран.Мы уже сказали о том, что на поле ярче других блистал Мбаппе, но не стоит забывать о Погба, который просто роскошно начинал атаки своей команды быстрыми, своевременными и точными забросами на своих партнеров. Именно после одной из таких передач Мбаппе еще раз убежал от всей обороны сборной Аргентины и едва не заработал второй пенальти - на этот раз в пограничном эпизоде Алиреза Фагани решил ограничиться назначением штрафного удара. По делу ли? Пожалуй, да.Не сказать, что Франция сильно доминировала на поле, но на фоне Аргентины ее преимущество было достаточно велико. Южноамериканцы не применяли прессинг, не были быстры и динамичны, не разыгрывали остроумные комбинации. А если им удавалось доставить мяч в чужую штрафную, то там остро чувствовалась нехватка настоящего форварда. В этой связи, конечно, не совсем понятно, почему Хорхе Сампаоли решил оставить на скамейке запасных и Агуэро, и Игуаина. Думается, в первом тайме они бы точно не помешали своей команде.Но несмотря на все трудности сборной Аргентины все-таки удалось уйти на перерыв в хорошем настроении. Находившийся в самой темной тени Ди Мария вышел на свет на 41-й минуте и фантастически красиво пробил по воротам Льориса. У Уго не было ни единого шанса дотянуться до мяча - Ди Мария попал в недосягаемую для вратаря зону. Драматично, что в игру со сборной Франции аргентинцев вернул играющий в "ПСЖ" Анхель. Вот и думай теперь, как его встретят в Париже.Тем более, после того, как он активно посодействовал второму голу аргентинцев в самом начале второй половины игры. Именно Ди Мария заработал штрафной на левом краю, после розыгрыша которого мяч еще раз оказался в сетке ворот Льориса. И здесь мы уже вспомнили про Месси, который нанес удар, приведший к голу. Да, сам Лионель не забил, но только лишь по той причине, что Меркадо здорово подправил его удар.Если не брать в расчет перерыв, то можно сказать, что ход встречи полностью перевернулся за несколько минут. Однако впереди нас ждал еще один полный восторга поворот. И восторг, конечно, был вызван невероятным попаданием Павара. Правый защитник сборной Франции слету с подкруткой, изящно положив корпус, влепил по мячу после заброса Люки Эрнандеса с левого фланга и попал в самую девятку. Лучший гол турнира. На данный момент так абсолютно точно.После этого роскошного выстрела Франция вновь поверила в себя и стала играть более уверенно и вместе с тем раскрепощенно. На первый план вновь вышел Мбаппе, который за 4 минут оформил дубль и двукратное преимущество своей команды. Причем, первый его гол логичнее считать отличным примером индивидуальных действий в чужой штрафной, а вот второе взятие ворот - образцово-показательное выступление по организации голевой атаки, которая начинается от вратаря, динамично продвигается вертикально вверх с помощью передач низом и завершается точным ударом без сопротивления со стороны отрезанных защитников.В оставшееся до конца матча время Франция достаточно грамотно ушла в оборону, но не смогла отыграть безошибочно. Агуэро забил третий мяч Аргентины на третьей добавленной минуте. К сожалению, для того, чтобы спасти эту игру, это случилось слишком поздно. Аргентинцы не успели отыграться, хотя мы можем вспомнить момент, который загубил Месси, или самые последние секунды, когда любое касание мяча после передачи с левого фланга могло стать голевым, но никто из сборной Аргентины не смог его сделать.Таким образом, Лео Месси и сборная Аргентины подводит вполне логичный итог своему выступлению в России - только в одном тайме с Нигерией южноамериканцы были хороши. По всему остальному их вылет в 1/8 финала выглядит заслуженным. А сборная Франции доказала всем скептикам, что ее игра на групповом этапе была грамотно спланированной разминкой. В плей-офф мы увидели совсем других французов - быстрых, атакующих, интересных и результативных.