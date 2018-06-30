Рафаэль Варан: Играя против Месси, важно не давать ему больше двух метров свободного пространства

После победы над Аргентиной своим мнением об игре и о Лионеле Месси поделился французский защитник Рафаэль Варан. КорреспондентИван Долинин передает с места событий.- Мы знали, что мы должны выстроить хорошую защиту и выстроить нашу игру от обороны. В этом случае мы получали бы много пространства для быстрых атак, с помощью которых можно легко обыграть защитников сборной Аргентины. Так получилось, что наш план во многом сработал. Мы, можно сказать, наслаждались теми свободными зонами, которые у нас были. Мы очень хорошо выбегали в атаку, очень быстро.- Мы знаем, что Месси очень талантливый игрок. Играя против него, очень важно не давать ему больше двух метров свободного пространства. Важно всегда быть рядом с ним.- Да, конечно. Она была классная. Мы играли очень быстро. Аргентина, несмотря ни на что, является сильным соперником. Просто так ее нельзя было обыграть. Для этого нужно было сильно постараться, и мы сделали это.