Грустный Месси в футболке Аргентины - это навсегда. Мбаппе затмил Лео и Гризманна

Количество людей, считающих Лионеля Месси величайшим футболистом в истории, в последнее время должно были неуклонно снижаться. Утвердить себя в этой роли Лео может только победой на чемпионате мира, а нынешний вполне может стать последним в его карьере.наблюдал за Лео, сравнивая его с лидером французской атаки последних лет. Но восхищаться собой заставил другой игрок.Аргентина в очередной раз удивила составом. Причём непонятно кто – Сампаоли или всё-таки Месси? Кто выдумал состав без Агуэро и Игуаина, но с Павоном? Аргентина продолжила искать, экспериментировать, пробовать, ведь Маркос Рохо в качестве спасителя – не лучшая идея для матча на вылет с Францией.Состав французов был куда более предсказуем, но не сказать, что на групповом этапе Дешам нащупал оптимальное сочетание и подобрал наилучший функционал своей группе атаки, в том числе и Гризманну, на котором эта самая атака, по идее, и должна была строиться. Тем не менее, Антуан хотя бы знал, во что, кем и как собирается играть его команда, в отличие от Месси. Хотя по факту в составе Аргентины произошло всего 1 изменение – Павон вместо Игуаина. Франция же по сравнению с матчем против Перу (в тягомотине с Данией была ротация) не изменила ничего.Лео сразу расположился на позиции центрального нападающего и принялся в своём стиле расхаживать пешком по полю, включаясь в эпизод только когда шанс отобрать мяч реален. Канте передавал его центральным защитникам, при получении мяча Месси сразу же атаковали. На первых минутах – по ногам в рамках мини-акции устрашения. Иногда техника позволяла Месси сохранять мяч и передавать его партнёру, иногда нет.Например, голевая атака началась именно с потери Лео перед чужой штрафной. Стать значимой и заметной фигурой Месси стал только во второй половине тайма, когда стал регулярно опускаться в центр поля и исполнять плеймейкера. Он блестящими по исполнению передачами начал несколько интересных атак. Только вот прошедшему по флангу Павону простреливать было не на кого – центральный нападающий Месси только что бросил ему пас на ход из глубины, а Игуаин с Агуэро наблюдали за всем этим на скамейке.Гризманну отходить далеко назад было незачем: великолепные передачи из глубины отдавал Погба, а Мбаппе как ужаленный чёрт нёсся вперёд так, что Антуану нужно было просто не мешать и реализовывать стандарты, заработанные Киллианом. В этой роли Гризманн был близок к идеалу: пробил штрафной без шансов в перекладину и реализовал пенальти.Так зачем Гризманна с Месси сравнивать, надо было с Мбаппе, скажете вы? Но если гениального и прекрасного футболистов ещё можно сравнивать, то чудо-атлета с Лео – никак. Мбаппе имеет невообразимые физические данные, которых у Месси никогда не было, так что давайте оставим безусловно лучшего игрока первого тайма в контексте Месси.Антуан же стремился выглядеть органично и не тянул одеяло на себя. Где-то он принимал неправильные решения (как с пасом в сторону, противоположную Мбаппе), но можно вспомнить и смещение на фланг, чтобы помочь Павару его разорвать, и сольный проход в штрафную. В отличие от Месси, Антуан весь тайм пытался подстроиться под скидки от Жиру, но имея впереди такого Мбаппе, было глупо забрасывать много мячей в голову Оливье.Для Месси он начался просто великолепно. Лео, подававший угловые с правого фланга, при левых располагался на подборе и взял его, а затем сумел провести полуудар-полупас на Меркадо. Гений аргентинца позволяет предположить, что это было умышленно.Но праздновали аргентинцы недолго. Не сказал бы, что именно Гризманн уделал Месси. Но у Антуана есть совершенно потрясающие партнёры, которые позволяют ему играть полезную и не слишком заметную роль. Это он спровоцировал привоз Фасио прессингом (Лео играет без этого элемента), это он попытался откликнуться на подачу Эрнандеса перед вторым голом и помешал защитникам выбить мяч подальше от Павара, это он разогнал великолепную четвёртую голевую атаку своей игрой в одно касание в центральном круге.При счёте 4:2 Гризманн в основном выполнял роль регулятора темпа и почему-то скатывал его к нулю. Имея в партнёрах Мбаппе, который может убежать от кого угодно при любой форе, Антуан просто бил по тормозам и отдавал назад. Вряд ли это решение игрока, скорее указилка Дешама.От Гризманна сегодня не потребовалось ни быть лидером, ни тянуть одеяло на себя. Он здорово справился со своей ролью и только помогал проявить себя более мощному и талантливому партнёру. Гризманн был хорош и органичен, а Мбаппе – великолепен.К Месси, понятное дело, предъявлялись совсем другие требования – он должен был быть тем самым суперменом, но для этого у нет скорости и данных Мбаппе, для этого у него не было свободного пространства. Банега выдал обычный для сегодняшнего Погба пас лишь раз в матче с Нигерией, а когда нечто подобное исполнил сам Лео, было уже поздно.Надо отметить, что Месси не сдавался: на 80 и 84 минуте он предпринял отчаянные попытки продраться в штрафную на ударную позицию, но сперва пробил со слабой (если у Лео такая есть) ноги в падении, а затем всё же был остановлен.Однако после гола французов и замены Переса на Агуэро Месси, ушедший под нападающего, ушёл из игры вообще. Конечно, вряд ли Лео сам делал замены, но наверняка Сампаоли согласовывал хотя бы первоначальный план игры со своим лидером. В момент, когда Франция разрывала соперника, Месси не было на поле. Он не смог придержать мяч, помочь команде избежать ненужных потерь, успокоить, когда она поплыла. Лео остался всё тем же ждущим удобной ситуации игроком, который старается не тратить силы, нужные для проявления гениальности в один конкретный момент. Но сегодня, несмотря на две голевые передачи Месси, гениален на поле был только один игрок, о котором вполне заслуженно все только и говорят.Кто знает, возможно сегодня мы увидели передачу футбольного трона на долгие годы вперёд. И хотя этот трон в последнее время за Роналду, а не Месси, у Мбаппе есть прекрасный шанс встретиться с кумиром Криштиану лично и всё доказать, если Португалия пройдёт Уругвай.