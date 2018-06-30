Испанец требует у ФИФА 15 млн евро за VAR. Он утверждает, что придумал технологию

Испанец Франсиско Лопес намерен судиться с ФИФА по поводу использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).Лопес утверждает, что именно он первым подал идею об использовании видеоповторов Министерству образования и культуры Испании в 1999 году. Его проект назывался "Футбол 21-го века: технологии будущего для арбитров"."То, что я себе представлял, сейчас и используется. То же самое, что можно было сделать и в 1999 году", – заявил Лопес.Ранее он уже направил в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА требование не использовать данную технологию. Теперь он в качестве компенсации требует 15 миллионов евро.