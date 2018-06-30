Кристиан Карамбе: если бы у меня появился 1 млн долларов, поставил бы на Россию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Кристиан Карамбе: если бы у меня появился 1 млн долларов, поставил бы на Россию

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе поделился впечатлениями о проведении в России ЧМ-2018.

— Каковы ваши впечатления от Москвы, других городов России и от чемпионата мира в целом?

— Прежде всего, все очень интересно. Люди знакомятся с Россией, заново открывают ее для себя. Здесь красиво, стоит солнечная погода. Уверен, что болельщики со всего мира полюбили эту страну.

— Если бы у вас вдруг появился 1 миллион долларов, на какую сборную чемпионата вы бы его поставили?

— На Россию, ведь они играют у себя дома!

— Насколько сейчас успех команды определяется качествами тренера?

— Тренер ведет своих подопечных к конкретной цели, к этому нужно относиться с уважением, но необходимо и командное взаимодействие. Я бы привел в пример российскую сборную. Денис Черышев и Артем Дзюба выполняют важную работу, но игра всего коллектива очень слаженная.

— В последнее время проводится достаточно много турниров. Как сохранить баланс между стремлением заработать деньги на очередном соревновании и плотным графиком игроков, которым необходимо время на восстановление?

— Именно об этом ведется диалог между ФИФА и футбольными союзами. Спортсменам необходимо дать больше времени на отдых, а также повысить плату в клубах и сборных. Реалии современного мира таковы, что любое зрелищное мероприятие — это миллиарды зрителей и дополнительные деньги.

— Но не кажется ли вам, что большое количество и разнообразие турниров несколько девальвирует чемпионат мира?

— Нет, потому что именно благодаря нему люди из Намибии или Полинезии могут увидеть Красную площадь, стадион "Лужники", Дзюбу, сборные, которые сейчас играют в России. Это замечательно и интересно.

RT на русском
Сегодня, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 23:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Увидеть Дзюбу и умереть!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Рефрижиратор
Да кому вы, хохлы, нах*й сдались - вас на ЧМ даже не позвали


У тебя передозировка путинским зомбоящиком ? Везде хохлы мерещатся ? laughing


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 22:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Все смеются над нашей сборной

Да кому вы, хохлы, нах*й сдались - вас на ЧМ даже не позвали joy


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:42) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все смеются над нашей сборной - но никто не ставит ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.