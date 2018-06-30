Россия ответила Times на статью о малочисленности англичан на ЧМ-2018

Surprise: @thetimes complains of too few England??????? supporters in Moscow - after months of trying so hard to discourage fans from going to Russia! pic.twitter.com/HysKWpqHoq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 30, 2018

Посольство России в Лондоне высмеяло статью Times, в которой говорится, что на чемпионате мира-2018 мало английских болельщиков.Ранее газета вышла с материалом под заголовком "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве". Авторы статьи утверждают, что на матч 1/8 финала против Колумбии, который состоится на стадионе "Спартак", английские фанаты выкупили только 1,5 тысячи билетов."Сюрприз: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию", - говорится в твиттере посольства.