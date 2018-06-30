Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай

В преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Россия – Испания мы поговорили с журналистом испанского издания El Condifencial Альфредо Паскуалем. Мы попросили Альфредо оценить шансы соперников и рассказать о его впечатлениях от поездки в Россию. Альфредо Паскуаль обрёл популярность в России после того, как в интернете появилось видео с попыткой взять у него интервью одной из краснодарских журналисток, которая практически не говорила на английском.

- Альфредо, как вы оцените игру испанской сборной на групповом этапе чемпионата мира?

- Очень слабо. Испания произвела хорошее впечатление в матче с Португалией, но дальше деградировала. У Испании есть несколько проблем. Первая – вратарь, Де Хеа нервничает и допускает ошибки. Не стоит использовать его в старте. Вторая – нехватка глубины состава. Нет достаточного количества игроков, которые могут забивать. Фактически, есть только Диего Коста. В-третьих, это – центр обороны, который не справляется с быстрыми игроками. Хотя пара центральных защитников играет лучше, чем мы ожидали.

- Как вы оцените шансы России и Испании?

- Я думаю, что они составляют 50 на 50. Конечно, у России менее качественная команда, это факт. Но за россиянами будет поддержка крупнейшей страны в мире. «Лужники» будут давить на Испанию, думаю, что это может сказаться, особенно на игре вратаря. Россия великолепно проводит чемпионат мира. Вашей команде нечего терять. С другой стороны, Испанию жёстко критикует пресса и болельщики. Это сказывается на игре команды. Уверен, что определяющими станут стартовые 20 минут игры. У нас есть проблемы с интенсивностью игры, на что делает ставку Россия. Лично я бы хотел получить в соперники сборную Уругвая, а не России.

- Что испанские СМИ думают о сильных и слабых сторонах России? Довольны ли испанские специалисты, что ваша команда сыграет с Россией, а не Уругваем?

- У России молодая команда с сильными и слабыми сторонами. Сильная сторона – скорость. Также россияне хорошо выглядят на этом турнире. Например, Черышев играет лучше, чем в Примере. На должном уровне находятся и более опытные игроки, например, Дзюба. Отмечу патриотичное настроение россиян. Они выложатся до конца на поле. К слабостям отнесу нехватку опыта игры на высоком уровне, что может сказаться в плей-офф чемпионата мира.

Думаю, испанские СМИ были рады, что соперником стала сборная России, т.к. на бумаге она уступает Уругваю. Но, как я уже говорил, лично я не хотел бы играть против хозяев турнира. Особенно когда хозяева выглядят неплохо на турнире.

- Что вы думаете про отставку Лопетеги? Было ли это правильным решением?

Лопетеги объявил о подписании контракта с «Реалом» за два дня до старта чемпионата мира. Это было неправильно. Тогда футбольной федерации Испании пришлось уволить его, что, на мой взгляд, было логично. «Реал» - слишком большая команда, подписав с ней контракт, тяжело думать о чём-то ещё.

Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай

Фернандо Йерро сменил Хулена Лопетеги перед стартом турнира

Пока Йерро производит впечатление человека, который не реагирует на ситуацию. Но мы не знаем, как бы повёл себя в такой же ситуации Лопетеги. Я считаю, что его увольнение было логичным и оправданным.

- Кого бы вы назвали самым опасным игроком в составе российской сборной?

Я думаю, что сборная России сильна командой. Но для меня лучший игрок у россиян – Головин. Он играет ключевую роль в центре поля, влияет на игру команды. Отмечу и Черышева, который может доставить проблемы Испании. Он намного быстрее Серхио Рамоса и Пике. Мне нравится игра Марио Фернандеса, он проделывает колоссальную работу на фланге, успевая и в защиту, и в нападение. Отмечу и ветеранов – Дзюбу, Жиркова, Дзагоева и Акинфеева. Все они исправно выполняют свою работу.


Паскуаль считает, что Черышев может доставить проблемы Испании

- Что вы в целом думаете об организации Кубка мира?

- Всё отлично. Стадионы великолепные, для журналистов и фанатов созданы все условия. Конечно, меры безопасности всегда раздражают, но они необходимы, нет сомнений. Россия проводит чемпионат мира просто фантастически. У меня не было здесь никаких проблем.


- Ваше мнение, кто выиграет чемпионат мира?

- Это сложный вопрос, т.к. многое зависит от удачи. Испания должна была вылететь после группового этапа, но заняла первое место в группе. Это – фактор удачи. Я думаю, что лучшую игру на турнире демонстрируют Бельгия и Хорватия. Конечно, также назову Испанию и Бразилию, которые не слишком хорошо начали, но имеют отличный состав. Также к числу претендентов на победу отнесу Францию и Россию.


Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Сборная Испании Сборная России
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