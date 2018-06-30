Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай
|-:-
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай
В преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Россия – Испания мы поговорили с журналистом испанского издания El Condifencial Альфредо Паскуалем. Мы попросили Альфредо оценить шансы соперников и рассказать о его впечатлениях от поездки в Россию. Альфредо Паскуаль обрёл популярность в России после того, как в интернете появилось видео с попыткой взять у него интервью одной из краснодарских журналисток, которая практически не говорила на английском.
- Альфредо, как вы оцените игру испанской сборной на групповом этапе чемпионата мира?
- Очень слабо. Испания произвела хорошее впечатление в матче с Португалией, но дальше деградировала. У Испании есть несколько проблем. Первая – вратарь, Де Хеа нервничает и допускает ошибки. Не стоит использовать его в старте. Вторая – нехватка глубины состава. Нет достаточного количества игроков, которые могут забивать. Фактически, есть только Диего Коста. В-третьих, это – центр обороны, который не справляется с быстрыми игроками. Хотя пара центральных защитников играет лучше, чем мы ожидали.
- Как вы оцените шансы России и Испании?
- Я думаю, что они составляют 50 на 50. Конечно, у России менее качественная команда, это факт. Но за россиянами будет поддержка крупнейшей страны в мире. «Лужники» будут давить на Испанию, думаю, что это может сказаться, особенно на игре вратаря. Россия великолепно проводит чемпионат мира. Вашей команде нечего терять. С другой стороны, Испанию жёстко критикует пресса и болельщики. Это сказывается на игре команды. Уверен, что определяющими станут стартовые 20 минут игры. У нас есть проблемы с интенсивностью игры, на что делает ставку Россия. Лично я бы хотел получить в соперники сборную Уругвая, а не России.
- Что испанские СМИ думают о сильных и слабых сторонах России? Довольны ли испанские специалисты, что ваша команда сыграет с Россией, а не Уругваем?
- У России молодая команда с сильными и слабыми сторонами. Сильная сторона – скорость. Также россияне хорошо выглядят на этом турнире. Например, Черышев играет лучше, чем в Примере. На должном уровне находятся и более опытные игроки, например, Дзюба. Отмечу патриотичное настроение россиян. Они выложатся до конца на поле. К слабостям отнесу нехватку опыта игры на высоком уровне, что может сказаться в плей-офф чемпионата мира.
Думаю, испанские СМИ были рады, что соперником стала сборная России, т.к. на бумаге она уступает Уругваю. Но, как я уже говорил, лично я не хотел бы играть против хозяев турнира. Особенно когда хозяева выглядят неплохо на турнире.
- Что вы думаете про отставку Лопетеги? Было ли это правильным решением?
Лопетеги объявил о подписании контракта с «Реалом» за два дня до старта чемпионата мира. Это было неправильно. Тогда футбольной федерации Испании пришлось уволить его, что, на мой взгляд, было логично. «Реал» - слишком большая команда, подписав с ней контракт, тяжело думать о чём-то ещё.
Фернандо Йерро сменил Хулена Лопетеги перед стартом турнира
Пока Йерро производит впечатление человека, который не реагирует на ситуацию. Но мы не знаем, как бы повёл себя в такой же ситуации Лопетеги. Я считаю, что его увольнение было логичным и оправданным.
- Кого бы вы назвали самым опасным игроком в составе российской сборной?
Я думаю, что сборная России сильна командой. Но для меня лучший игрок у россиян – Головин. Он играет ключевую роль в центре поля, влияет на игру команды. Отмечу и Черышева, который может доставить проблемы Испании. Он намного быстрее Серхио Рамоса и Пике. Мне нравится игра Марио Фернандеса, он проделывает колоссальную работу на фланге, успевая и в защиту, и в нападение. Отмечу и ветеранов – Дзюбу, Жиркова, Дзагоева и Акинфеева. Все они исправно выполняют свою работу.
Паскуаль считает, что Черышев может доставить проблемы Испании
- Что вы в целом думаете об организации Кубка мира?
- Всё отлично. Стадионы великолепные, для журналистов и фанатов созданы все условия. Конечно, меры безопасности всегда раздражают, но они необходимы, нет сомнений. Россия проводит чемпионат мира просто фантастически. У меня не было здесь никаких проблем.
- Ваше мнение, кто выиграет чемпионат мира?
- Это сложный вопрос, т.к. многое зависит от удачи. Испания должна была вылететь после группового этапа, но заняла первое место в группе. Это – фактор удачи. Я думаю, что лучшую игру на турнире демонстрируют Бельгия и Хорватия. Конечно, также назову Испанию и Бразилию, которые не слишком хорошо начали, но имеют отличный состав. Также к числу претендентов на победу отнесу Францию и Россию.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
- Альфредо, как вы оцените игру испанской сборной на групповом этапе чемпионата мира?
- Очень слабо. Испания произвела хорошее впечатление в матче с Португалией, но дальше деградировала. У Испании есть несколько проблем. Первая – вратарь, Де Хеа нервничает и допускает ошибки. Не стоит использовать его в старте. Вторая – нехватка глубины состава. Нет достаточного количества игроков, которые могут забивать. Фактически, есть только Диего Коста. В-третьих, это – центр обороны, который не справляется с быстрыми игроками. Хотя пара центральных защитников играет лучше, чем мы ожидали.
- Как вы оцените шансы России и Испании?
- Я думаю, что они составляют 50 на 50. Конечно, у России менее качественная команда, это факт. Но за россиянами будет поддержка крупнейшей страны в мире. «Лужники» будут давить на Испанию, думаю, что это может сказаться, особенно на игре вратаря. Россия великолепно проводит чемпионат мира. Вашей команде нечего терять. С другой стороны, Испанию жёстко критикует пресса и болельщики. Это сказывается на игре команды. Уверен, что определяющими станут стартовые 20 минут игры. У нас есть проблемы с интенсивностью игры, на что делает ставку Россия. Лично я бы хотел получить в соперники сборную Уругвая, а не России.
- Что испанские СМИ думают о сильных и слабых сторонах России? Довольны ли испанские специалисты, что ваша команда сыграет с Россией, а не Уругваем?
- У России молодая команда с сильными и слабыми сторонами. Сильная сторона – скорость. Также россияне хорошо выглядят на этом турнире. Например, Черышев играет лучше, чем в Примере. На должном уровне находятся и более опытные игроки, например, Дзюба. Отмечу патриотичное настроение россиян. Они выложатся до конца на поле. К слабостям отнесу нехватку опыта игры на высоком уровне, что может сказаться в плей-офф чемпионата мира.
Думаю, испанские СМИ были рады, что соперником стала сборная России, т.к. на бумаге она уступает Уругваю. Но, как я уже говорил, лично я не хотел бы играть против хозяев турнира. Особенно когда хозяева выглядят неплохо на турнире.
- Что вы думаете про отставку Лопетеги? Было ли это правильным решением?
Лопетеги объявил о подписании контракта с «Реалом» за два дня до старта чемпионата мира. Это было неправильно. Тогда футбольной федерации Испании пришлось уволить его, что, на мой взгляд, было логично. «Реал» - слишком большая команда, подписав с ней контракт, тяжело думать о чём-то ещё.
Фернандо Йерро сменил Хулена Лопетеги перед стартом турнира
Пока Йерро производит впечатление человека, который не реагирует на ситуацию. Но мы не знаем, как бы повёл себя в такой же ситуации Лопетеги. Я считаю, что его увольнение было логичным и оправданным.
- Кого бы вы назвали самым опасным игроком в составе российской сборной?
Я думаю, что сборная России сильна командой. Но для меня лучший игрок у россиян – Головин. Он играет ключевую роль в центре поля, влияет на игру команды. Отмечу и Черышева, который может доставить проблемы Испании. Он намного быстрее Серхио Рамоса и Пике. Мне нравится игра Марио Фернандеса, он проделывает колоссальную работу на фланге, успевая и в защиту, и в нападение. Отмечу и ветеранов – Дзюбу, Жиркова, Дзагоева и Акинфеева. Все они исправно выполняют свою работу.
Паскуаль считает, что Черышев может доставить проблемы Испании
- Что вы в целом думаете об организации Кубка мира?
- Всё отлично. Стадионы великолепные, для журналистов и фанатов созданы все условия. Конечно, меры безопасности всегда раздражают, но они необходимы, нет сомнений. Россия проводит чемпионат мира просто фантастически. У меня не было здесь никаких проблем.
- Ваше мнение, кто выиграет чемпионат мира?
- Это сложный вопрос, т.к. многое зависит от удачи. Испания должна была вылететь после группового этапа, но заняла первое место в группе. Это – фактор удачи. Я думаю, что лучшую игру на турнире демонстрируют Бельгия и Хорватия. Конечно, также назову Испанию и Бразилию, которые не слишком хорошо начали, но имеют отличный состав. Также к числу претендентов на победу отнесу Францию и Россию.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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