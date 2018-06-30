Сергей Семак: у нынешней сборной шансов против Испании больше, чем было на Евро-2008

Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил расклад сил в матче 1/8 финала ЧМ Россия – Испания.— Конечно. Мы же играем дома. В 2008-м в первом матче результат был неудачен, но играли мы, особенно в первом тайме, с точки зрения качества не так плохо. Ничего не вселяло большого пессимизма. Да, знали, что будет сложно, но не было упадничества.Во второй же игре все шло до ошибки с нашей стороны. О том, чтобы играть с Испанией первым номером, речь не шла, но что-то создать мы все же могли и понимали это. А когда они забили, нам нужно было создавать уже во что бы то ни стало, у нас появились большие зоны, а они умели этим прекрасно пользоваться.Да, шансы были, но не так много, как хотелось бы. Старались, но, видимо, уже были ниже функционально, а они были сильнее. Надо отдать должное. Это была очень хорошая команда.