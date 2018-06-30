Фанат из Англии: британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян

Болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери провел две недели на чемпионате мира-2018."Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна", - написал Мэйбери в твиттере.