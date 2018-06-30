Сборная Португалии обратилась к болельщикам после вылета с ЧМ-2018

Сборная Португалии обратилась к болельщикам после своего вылета с чемпионата мира — 2018."Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно.Спасибо вам за невероятную поддержку на протяжении всего турнира.Мы являемся одной большой семьей и продолжим прикладывать все силы ради Португалии!" — говорится в сообщении команды в твиттере.