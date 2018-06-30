Голландец Маккели назначен видеоассистентом на матч ЧМ-2018 Испания - Россия

Голландец Данни Маккели назначен видеоассистентом на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), помощниками Маккели назначены польский арбитр Павел Гиль, а также Марк Борш и Феликс Цвайер из Германии.