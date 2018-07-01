Давид Сильва: играть против сборной России будет невероятно трудно

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с национальной командой России."Играть против сборной России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, чем, например, со сборной Бразилии. Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне", - цитирует Сильву пресс-служба турнира в твиттере.