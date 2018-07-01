Диего Марадона: без Месси Аргентина – обычная команда

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал вылет национальной команды на стадии 1/8 финала ЧМ-2018."Франция сковала Месси, полузащиту Аргентины, поэтому Лео не получал свободного пространства. Без Месси мы обычная команда.Игра сложилась так, как мы ожидали. Случилось то, что мы ждали. Очередной Кубок мира, и мы уезжаем домой ни с чем", - цитирует Марадону Goal.com.