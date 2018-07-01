Россия сыграет с Испанией в 5 защитников, Дзюба - в атаке

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 17:00 РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Россия сыграет с Испанией в 5 защитников, Дзюба - в атаке

Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Россия сыграет в 5 защитников, полузащитник Денис Черышев остался в запасе.

Состав России: Акинфеев – Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков – Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин – Дзюба.
Теги: Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 15:40
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№45 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Рубин»
Жесть... Подобие уже играли в товарняках. Ни разу не выиграли. Дзюба не бежит совсем, ему бы в площади бороться. Кто атаковать то в редких случаях будет? Если нам забьют - то пиши пропало. А Испанцы забьют. Им плевать, хоть 11 защитников выпусти против них.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№44 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:46) #
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Вот бедолага Марио и будет, помимо Иско, еще и присматривать за своим "опытнейшим, звёздным" партнёром.

Видимо такая судьба у Марио, зато на ЧМ сыграл. Молодец.

Цитата: suvirinimas
Может и ничего, но это говорит о низком классе команды, расчитывающей на чудо.

Согласен, но у нас нет таких игроков как у испанцев, потому ГТ отталкивается от того,что есть. Думаю,будь в распоряжении Черчеса игроки испанцев, он бы тоже выбрал другой состав. А так что есть, увы. При это Черчес программу минимум выполнил - мы вышли из группы, а ведь в это мало кто верил.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№43 Написал: suvirinimas (Сегодня, 16:43) #
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Этой тактикой Черчесов подписал команде приговор, рассчитывая устоять в основное и добавленное время и расчитывая на шанс при пенальти. Может и ничего, но это говорит о низком классе команды, расчитывающей на чудо.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№42 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel
Цитата: Blessing

пс: из него Иско котлету сделает(свинную, конечно).
Но ведь есть еще и Марио, однако.

Вот бедолага Марио и будет, помимо Иско, еще и присматривать за своим "опытнейшим, звёздным" партнёром.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№41 Написал: Lacan (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Динамо» М
А где Лопырев? Он хоть есть в заявке?
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№40 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:39) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing

пс: из него Иско котлету сделает(свинную, конечно).

Но ведь есть еще и Марио, однако.

Цитата: Weranda
Вместо кудряшова и самедова - черышев и дзагоев. Вопросов по составу бы не было...

А кто в обороне будет помогать? Испанцы будут атаковать весь матч, так что нам в атаку бежать удастся не много раз. А без защиты и не победить. Но надо не пропустить,а вот тут как повезет.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№39 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:25) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Петушиные кукакарнье с вонючих болот весьма доставляяет.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№38 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не,в теории,если Самедов не будет возвращаться назад,то сможет побегать нормально.это в теории.

Цитата: mitin1
Норм. Если в первом не напихают авоську, выйдет Смолов и решит игру.)))

потом перерыв закончится и смолов вернется на лавку.

Цитата: Blessing
Убегающего игрока нет, ни Черышева, ни Смолова, которого бы, по товарняку, испанцы бы держали

на то и расчет.шпанцы будут бегать весь матч искать Черышева со Смоловым и,не находя их,не будут знать что делать.а тем временем наши им напихают по самое не балуйся.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№37 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MIG
игрок всю свою молодость не мог пройти в состав сборной России, т.к. не дотягивал. Сейчас он в основе, т.к. сильнее на данный момент нет. Это все, что нужно знать о текущем реальном уровне сборной. В отдельном матче выстрелить можем, но на длинной дистанции наш уровень, класс игроков сборной очень низкий..

Убегающего игрока нет, ни Черышева, ни Смолова, которого бы, по товарняку, испанцы бы держали. Вообщем, какой состав не выстави, однозначно попа.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№36 Написал: Angelsh (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (2)

Оборонительный пораженческий состав без возможности отыграться (отсутствие Черышева). После первого пропущенного гола (с такими как Кудряшов это дело пары минут) будем просто доигрывать матч.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№35 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:19) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: zen-it
Ни грамма совести у Вас нет ребята.
Мы в 1/8 впервые...а вы продолжаете поливать его грязью

а мы чо в отборочных участвовали?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№34 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"Лучший топ нападающий" в атаке, то ли ещё будет! И без старого Самедова ну никак не обойтись и это при том, что для Фернандеса будет мало места на фланге, а более менее креативные и с ударом, Черышев и А.Миранчук, снова в запасе. Хотя о чём я, если что..., то Черчесов будет героем. В одном конкретном матче может произойти всё, что угодно.

MIG Piter (Сегодня, 15:57) #
Цитата: Weranda
Кто нормально объяснить почему Самедов играет все матчи?

игрок всю свою молодость не мог пройти в состав сборной России, т.к. не дотягивал. Сейчас он в основе, т.к. сильнее на данный момент нет. Это все, что нужно знать о текущем реальном уровне сборной. В отдельном матче выстрелить можем, но на длинной дистанции наш уровень, класс игроков сборной очень низкий..
Самедов не дотягивал, не дотягивал, как правильно замечено, так и не дотянул, а тренер его ставит и ставит- и это тренерские проблемы. Я бы тоже хотел, чтобы кто-то объяснил, что в этом Самедове такого есть, что многие этого не замечают. А то, что сильнее его нет игрока- это реальная глупость- те же молодые Миранчуки и т.д.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№33 Написал: mitin1 Россия (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Норм. Если в первом не напихают авоську, выйдет Смолов и решит игру.)))
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
№32 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Суперполузащитник оборонительного плана, находящийся в рассвете сил!, и потому, не знающий усталости Самедов, будет оплотом наших непроходимых бастионов!!! confused

пс: из него Иско котлету сделает(свинную, конечно).


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№31 Написал: ЗИЙК (Сегодня, 16:11) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Ditrih

он тоже чёрный как и тренер. по той же причине и Габулов в сборной

Ну а ты,раз так мыслишь,похоже фашист гребaный? Ну так надень кастрюлю на голову и к братьям своим в западную окраину,геть
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№30 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лунатик
почему этот чудак не верит в команду,которую тренирует?или Кудряшов скрытый нападающий.этакий партизан.

шлюба будет с самедовым и кузяевым в контратаки убегать


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№29 Написал: Weranda Spb (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
КАМАЗ
Вместо кудряшова и самедова - черышев и дзагоев. Вопросов по составу бы не было...
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№28 Написал: Dmitriy Neronov (Сегодня, 16:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Писец как усатый арбузника любит!((( это жопа просто(((
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
№27 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Даже при игре в 5 защитников Самедов неприкасаем,причём судя по присутствию в составе Фернандеса вовсе не на позиции защитника-латераля,а в полузащите..... точно священная корова....шашлычник безумствует


--------------------
Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011 [жалоба]
№26 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
почему этот чудак не верит в команду,которую тренирует?или Кудряшов скрытый нападающий.этакий партизан.
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
будем гасить ишпанцев из далёка

посмотрим,сколько раз он издали ударит...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
Интересно, как Кузяев себя проявит.. Головин-Зобнин вряд ли ниже своего уровня сыграют..

у Кузяева удар дальний есть в наличии. будем гасить ишпанцев из далёка )). авось на ноль продержимся, а там на пенальти выедем.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№23 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:57) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Weranda
Ничего не понимаю. Кто нормально объяснить почему Самедов играет все матчи? Это реально не уровень сборной. Или только мне так кажется...

он тоже чёрный как и тренер. по той же причине и Габулов в сборной
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№22 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Weranda
Кто нормально объяснить почему Самедов играет все матчи?

игрок всю свою молодость не мог пройти в состав сборной России, т.к. не дотягивал. Сейчас он в основе, т.к. сильнее на данный момент нет. Это все, что нужно знать о текущем реальном уровне сборной. В отдельном матче выстрелить можем, но на длинной дистанции наш уровень, класс игроков сборной очень низкий..


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№21 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
На место Кузяева надо было выпускать Дзагоева (как опорник он много играл в клубе) или Черышева, можно было и Смолова рискнуть. А вот Кудряшов, по мнению профессионалов, сыграл неважно с Уругваем, как и Самедов.
Конечно, у нас в стране 146 млн. тренеров, а отвечает как всегда один, но , в данном случае, боюсь, что будет за что отвечать по делу, а не голословно. С таким нашим составом испанцы могут играть фактически в два защитника - восемь игроков атаки испанцев не выдержат ни пять, ни восемь наших защитников. Один Дзюба не сможет держать в напряжении защиту Испании, тем паче, что из его реально креативных помощников лишь Головин: Черышева и Смолова нет, Дзагоева нет, а Самедов уж очень зависим от собственного "как игра пойдёт".
Ладно, будем посмотреть. Дай Бог, мои опасения окажутся неоправданными. Удачи нашей сборной!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№20 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:56) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
видимо, в сухую поимеют...
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№19 Написал: anonymous (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: zen-it
Мда...
Ни грамма совести у Вас нет ребята.
Мы в 1/8 впервые...а вы продолжаете поливать его грязью

уважаемый с кем мы играли, чтобы не выйти в 1\8? Уругвай показал как играют в футбол, надежда на пенальти только остаётся
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№18 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 15:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: MAG554
один Головин или крайки пенсионеры. как то не вдохновляет схема. поглядим- посмотрим, что с этого получится.

Интересно, как Кузяев себя проявит.. Головин-Зобнин вряд ли ниже своего уровня сыграют..


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№17 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Weranda
Ничего не понимаю. Кто нормально объяснить почему Самедов играет все матчи?

блатной он,давно уже понятно
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№16 Написал: Weranda Spb (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
КАМАЗ
Ничего не понимаю. Кто нормально объяснить почему Самедов играет все матчи? Это реально не уровень сборной. Или только мне так кажется...
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
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