Александр Кержаков пожелал удачи сборной России

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков пожелал удачи команде в матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании."Два часа до матча! Успехов всем нам сегодня! Вперед, Россия! Только победа!", - написал футболист в инстаграме.