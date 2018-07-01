Брат Марио Фернандеса: он говорит, что переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 17:00 РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Брат Марио Фернандеса: он говорит, что переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни

Жо Фернандес, брат защитника сборной России Марио Фернандеса, рассказал об эмоциях своего брата от выступлении за российскую команду.

"Россия изменила его жизнь. Я разговариваю с ним каждый день. Он говорит, что очень счастлив, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизни.

Русские очень хорошо к нему относятся. Они открыли для него все двери и позволили стать одним из них. Он всегда говорит, что нашел свое место в мире.

Честно говоря, мы никогда не думали, что он сыграет за сборную России. Но что я могу возразить? Его усердный труд вознагражден.

Он тренируется и самостоятельно, делает упражнения дома, ведет себя как профессионал. Он прекратил выпивать. Он повзрослел, стал другим человеком", - цитирует Жо Bleacher Report.

Sports.ru
Теги: Фернандес
Сегодня, 16:14
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(4)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
Цитата: tiki
Цитата: anonymous
куя, не знал, что Марио пригубить любил, вообще не скажешь

его так из сборной Бразилии и отчислили...забухал в клубе ночью и не успел на рейс

не слышал, но может это был разовый случай, со всеми думаю бывает

вроде разовый
но тусануть любил.молодой организм с простыми нагрузками справлялся
а с серьезными уже нет.
вот и взялся за голову


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 16:38) #
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Вот и славно,мы не против sunglasses
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: tiki
Цитата: anonymous
куя, не знал, что Марио пригубить любил, вообще не скажешь

его так из сборной Бразилии и отчислили...забухал в клубе ночью и не успел на рейс

не слышал, но может это был разовый случай, со всеми думаю бывает
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
куя, не знал, что Марио пригубить любил, вообще не скажешь

его так из сборной Бразилии и отчислили...забухал в клубе ночью и не успел на рейс


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 16:24) #
  • +4
  •  (4)

Отличный игрок. Мне нравится.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (2)

куя, не знал, что Марио пригубить любил, вообще не скажешь
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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