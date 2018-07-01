Станислав Черчесов: инициативу испанцам отдавать нельзя, а мячом пусть владеют - на здоровье

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 17:00 РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Станислав Черчесов: инициативу испанцам отдавать нельзя, а мячом пусть владеют - на здоровье

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Испанией.

"Знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 16:20
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№8 Написал: ЗИЙК (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Александр Ковалёв
Состав на матч. Надо признать умение Черчесова подстраиваться под соперника и копировать чужие работающие схемы. Лучший оборонительный перфоманс против Испании показал Иран с 6-3-1. В нашей схеме 4-4-1-1 защитником может садится Самедов, но не Черышев, отсюда рокировочка на Кудряшова. Очевидно, что решено сдваивать фланги, также очевидно решение выпустить Кузяева для баланса центр-фланги. На Далера ляжет огромный объём работы. Нельзя выйти на 4ый матч с одной и той же схемой, чтобы творить историю, надо рисковать.

Всегда рад адекватным болелам!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (3)
online

Состав на матч. Надо признать умение Черчесова подстраиваться под соперника и копировать чужие работающие схемы. Лучший оборонительный перфоманс против Испании показал Иран с 6-3-1. В нашей схеме 4-4-1-1 защитником может садится Самедов, но не Черышев, отсюда рокировочка на Кудряшова. Очевидно, что решено сдваивать фланги, также очевидно решение выпустить Кузяева для баланса центр-фланги. На Далера ляжет огромный объём работы. Нельзя выйти на 4ый матч с одной и той же схемой, чтобы творить историю, надо рисковать.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (1)

Черчесов.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Lestat
Владеть инициативой не владея мячом? Он вообще понимает что несет? smile

ну вообще Рубин так два чемпионства выиграл
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (4)
online

Если бы матч с Испанией начинался с гандикапом в 3 мяча в нашу пользу, это было бы гениально!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (7)
online

Владеть инициативой не владея мячом? Он вообще понимает что несет? smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (3)

шашлычник знает своё дело, не зря топов выепал СА и Египет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:23) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Инициативу нельзя,а мячик можно?Чего курил там?Как можно не отдать инициативу стоя в автобусе?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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