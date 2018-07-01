Станислав Черчесов: инициативу испанцам отдавать нельзя, а мячом пусть владеют - на здоровье

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Испанией."Знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют — на здоровье", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".