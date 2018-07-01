Тибо Куртуа: я бы вытащил удар Янузая

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа подшутил над своим коллегой из сборной Англии Джорданом Пикфордом."Их вратарь на 10 сантиметров ниже меня. Я бы вытащил этот удар. Он был слишком занят подпрыгиванием", - цитирует Куртуа The Times.