Генеральный секретарь ФИФА в шоке от российских болельщиков

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура восхитилась атмосферой на московском стадионе "Лужники" в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России."Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в "Лужниках". Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков!", - написала в своем Твиттере Самура.Дзюба отличился в первом тайме, реализовав пенальти.