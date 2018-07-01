Сборная России одержала победу над Испанией в серии пенальти и вышла в четвертьфинал!!!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Сборная России одержала победу над Испанией в серии пенальти и вышла в четвертьфинал!!!

Сборная России одержала победу над Испанией в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Испания – Россия 1:1 (3:4)

Гол: Игнашевич, 12 (авто.) - Дзюба, 41 (пен.)

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 72), Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 68), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 81).

Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 62), Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба (Смолов, 66).

Предупреждения: Пике, 41, Кутепов, 54, Зобнин, 72
Теги: Сборная России Сборная Испании
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№132 Написал: pasol (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
А как же немцы, аргентинцы, португальцы? smirk

а также: испанцы ... и , возможно, бразильцы...

Фантастика !!!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№131 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (1)
online

А ещё я всех поздравляю с тем, что, как минимум, из 4 недель Чемпионата 3 мы в игре.


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№130 Написал: net.81 (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Enterprise
Все таки пара Хорватия Дания мне кажется послабее испанцев!

Хорватия слабее испанцев? Ню. ню. Прямо через 15 минут посмотри на сколько слабее. innocent
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№129 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: net.81
Не понимаю какие могут быть восторги от такой игры сборной России. Понятна радость по выходу в четвертьфинал, но игры не было

У испанцев один Иско стоит как вся наша сборная. Футбол это не только атака, но и оборона, самоотверженность, выдержка, дисциплина. Наши все это проявили. Греки так вообще таким макаром чемпионат Европы выиграли. Так чего нам горевать?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№128 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Зенит»
В игре забивали только наши, так что все по чеснаку - мы идём дальше, гишпанцы пакуют чемоданцы! smirk
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№127 Написал: net.81 (Сегодня, 20:39) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: капля никотина
Некую неестественность происходящего просто невозможно не заметить.


Никакой неестественности нет. Всё же сегодняшняя Испания это не та команда, что была восемь лет назад. Всю игру испанцы пешком катали мяч, хотя и на нашей половине поля.Играй они чуть побыстрее, хотя бы наполовину скоростей уругвайцев, то мне кажется был бы нам каюк. А ведь далее будут быстрые команды.Ну, а российские игроки всю игру бегали трусцой вокруг своей штрафной, отбивая мяч куда угодно.И ещё, мы получили 19 фолов , а испанцы пять. То есть россияне просто испанцев валили. Не было ни одного опасного момента у ворот испанцев.Не понимаю какие могут быть восторги от такой игры сборной России. Понятна радость по выходу в четвертьфинал, но игры не было. Сравните по качеству, по скоростям , по накалу два вчерашних матча и сегодняшний. Это как говорится и рядом не стояло. Сегодня одна команда была без игры со слабыми индивидуально игроками , а другая медлительная и плохо подготовленная физически.
И никаких странностей. Далее для сборной России всё закончится. Два раза подряд чудес не бывает.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№126 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:37) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Vanek


Что , не твой день, да пидер?


Я не вижу смысла дискутировать с людьми, которые при любом удобном случае оскорбляют оппонентов. Вас эмоции захлестнули, разум - "убежал". Сегодня радуетесь, завтра уже будете грустить. Всё относительно))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№125 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да, это футбол, как бы банально это не звучало. Победили в одном конкретном матче и никого не должно волновать, как они этого добились, отбиваясь всю игру, тем более, с командой, где в индивидуальном мастерстве, любой испанский игрок сильнее. Так и дальше, тем более класс игроков Хорватии и, тем более, Дании уступает испанцам.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№124 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Россия круто!Россия писдато!Россия ахуээнна братан!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№123 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, трудяги и удача вознаградила нашу сборную России и всех болельщиков радостными эмоциями. Спасибо футболу за такие мгновения в России. Урааааааааааааа!!!!
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№122 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№121 Написал: Vanek (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: капля никотина
Некую неестественность происходящего просто невозможно не заметить


Не твой день, дурачок?))) Сходи на форум керлинга или бобслея, может там за умного сойдешь)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№120 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Zamba
Цитата: Enterprise
Так можем и на полуфинал замахнуться! Все таки пара Хорватия Дания мне кажется послабее испанцев!

Хорватия посильнее этой Испании


Вы это испанцам расскажите...засмеют!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№119 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971
Да и ещё плакали шпанцы тоже специально,ахах.

Ты шо, не видел, как судья сунул им в руки по луковице?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№118 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём новый рейтинг сб.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№117 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Enterprise
Так можем и на полуфинал замахнуться! Все таки пара Хорватия Дания мне кажется послабее испанцев!

Хорватия посильнее этой Испании


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№116 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белый Лис
Цитата: ДЯДЬКА
Многоходовочка однако

Ну дык. Первая неестественность - пятка Игнашевича. Мне сразу стало подозрительно. Когда Пике подставил руку под удар Дзюбы, стало еще подозрительнее. А когда Акинфеев отбил пенальти ногой, все стало ясно. relaxed

Цитата: iron15
все болеем за Данию!

ну уж нет
и в чем прикол играть с более слабым соперником?


Да и ещё плакали шпанцы тоже специально,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№115 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (3)

Всех с победой и врагов и друзей! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№114 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
И это ещё без Джикии, Васина и Кокорина

От добра добра не ищут!Может даже и лучше! ,что без них.С ними еще неизвестно как бы сыграли,а с этими игроками -вот он-конкретный результат!Так можем и на полуфинал замахнуться! Все таки пара Хорватия Дания мне кажется послабее испанцев!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№113 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: ДЯДЬКА
Многоходовочка однако

Ну дык. Первая неестественность - пятка Игнашевича. Мне сразу стало подозрительно. Когда Пике подставил руку под удар Дзюбы, стало еще подозрительнее. А когда Акинфеев отбил пенальти ногой, все стало ясно. relaxed

Цитата: iron15
все болеем за Данию!

ну уж нет
и в чем прикол играть с более слабым соперником?
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№112 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой!!!Это именно тот случай когда игра забывается а результат остаётся.
Но в такой автобус совсем играть нельзя рассчитывая на серию пенальти это всегда латереея 50 на 50 и удача конечно,но это удача в любой момент может отвернутся если только на неё рассчитывать.


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№111 Написал: iron15 СПб (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Интер»
все болеем за Данию! мы пройдем ее! должны...
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№110 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Kytarba
Большой шампур в жопу от Черчесова всем п1дарам футбола на этом сайте.. Большой xyi всем п1дарам футбола на этом сайте от Дзюба.. кто эти п1дар1, да не стоит в этот исторический день для Рос. Футбола их грязные имена наз... они твари, а, не Россияне..
Мутко мужик!!!!!! Черчесов мужик!!!! Спасибо вам!!! Вы настоящие...какую радость вы нам подарили, нам настоящим любителям Рос. Футбола, слов нет...


Вы то,сеньор,что расдуханились,что Вас не удовлетворило?
Вроде же все нормально.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№109 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: капля никотина
Некую неестественность происходящего просто невозможно не заметить.

Многоходовочка однако stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№108 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:13) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: капля никотина
Некую неестественность происходящего просто невозможно не заметить.

ишо у одного ставка на матч сгорела confused
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№107 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 20:12) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Некую неестественность происходящего просто невозможно не заметить.

А как же немцы, аргентинцы, португальцы? smirk
Тоже неестественность присутствует? scream


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№106 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой!


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№105 Написал: ДЕЁЖ (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Kytarba
Большой шампур в жопу от Черчесова всем п1дарам футбола на этом сайте.. Большой xyi всем п1дарам футбола на этом сайте от Дзюба.. кто эти п1дар1, да не стоит в этот исторический день для Рос. Футбола их грязные имена наз... они твари, а, не Россияне..
Мутко мужик!!!!!! Черчесов мужик!!!! Спасибо вам!!! Вы настоящие...какую радость вы нам подарили, нам настоящим любителям Рос. Футбола, слов нет...

Согласен! Даже призываю всех неравнодушных, прилюдно посылать на *** всех тех,кто до этого оскорблял сборную, тренера ,и игроков!!!!
ЛЮДИ,ДАВАЙТЕ НАКАЖЕМ ЭТИХ EБАНАТОВ!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№104 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:11) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
красавчики и похер на *** автобус


Да хоть троллейбус,хоть трамвай,хоть телега!!!Все через пару дней забудут ,что мы играли на отбой-и выстояли!!!В официальных результатах будет одно -Россия выбила Испанию с ЧМ!!!Урок Германии испанцев ничему не научил!!!Думали вполноги нас обыграют!!!
А вот хрен вам!!!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№103 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Вот мой паспорт https://a.radikal.ru/a33/1807/7b/d9efea0a9076.jpg

Ага, ошибся. Ты е.банат.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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