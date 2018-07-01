ДААААААААААААА! Сборная России сделала то, во что точно никто не верил!!!

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
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|Забито
|Пропущено
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|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
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|0
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|2
|3
|7
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|3
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|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|4
|Марокко
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|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
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|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
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|Игры
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|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
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|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
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|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
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|3
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|2
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|5
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|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
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|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
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|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|21:00
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
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|Англия
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|-:-
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|-:-
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|-:-
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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ДААААААААААААА! Сборная России сделала то, во что точно никто не верил!!!
Игра с Испанией воспринималась как последняя для нашей команды на успешном чемпионате мира. В 1/8 от сборной требовалось как можно дольше сохранять интригу, и тогда ни у кого бы не было права в чём-то упрекать команду. Но на этом чемпионате наши ожидания - это никакие не проблемы, ведь сборная России не останавливается после того, как их оправдает.
Возвращение к истокам
Станислав Черчесов наигрывал схему с 5 защитниками с первого матча на посту, но добился успеха с расстановкой, которую начал отрабатывать только на сборе перед Мундиалем. Тем не менее, с Уругваем ничего не получилось – в Самаре сборная вернулась ко временам контрольных матчей, которые проходили скучно, без шансов и заставляли говорить о своей неполноценности.
Возможно, именно после игры с Уругваем Черчесов решил, что так дальше не пойдёт. Дмитрий Симонов из «СЭ» сообщил, что споры в штабе были жаркими, а настоял на схеме с 5 защитниками Мирослав Ромащенко, отвечающий за тактику. На первый взгляд, такой состав был продиктован желанием избежать разгрома и вёл команду максимум к 0:2. Наивно было полагать, что наша защита и вратарь отыграют безошибочно, а команда, целиком занятая в обороне, без лучшего бомбардира, придумает что-то в атаке.
Однако нелогичные и непонятные ходы Черчесова на этом чемпионате уже работали и заставляли всех переобуваться после финального свистка. Оставалось надеяться, что сегодня каким-то непостижимым образом произойдёт то же самое.
Мы знали, но… Дубль 2
После матча с Уругваем Станислав Черчесов признавал, что прекрасно осознавал опасность, исходящую от уругвайских стандартов, что разбору этого компонента было уделено немало внимания, но все 3 мяча мы всё равно пропустили со стандартов, хотя Уругвай ничем не удивил.
Вот и Испания в начале встречи ничем не удивляла. Забрала мяч под контроль - так Черчесов составом с 5 защитниками уже без возражений согласился на это. Можете верить (значит накаркал), можете не верить, но перед той самой подачей со штрафного я раза 3 сказал, что Рамос сейчас забьёт. По факту забил Игнашевич, но по сути… Мы прекрасно знали, что любой стандарт испанцев при наличии Рамоса приближенно равен 11-метровому, поэтому его гол абсолютно не удивлял. Не надо было Жиркову этот самый стандарт привозить – Юрий с его-то опытом легко дал поймать себя далеко не самому крутому в атакующему защитнику Начо.
План Черчесова провалился? Если он рассчитывал не пропустить в 1 тайме, а затем наращивать обороты по ходу второго, то конечно. Как и с Уругваем, мы не смогли удержаться от быстрого гола.
Период «засухи»
Гол мог отрубить всё настроение, пустить к чертям весь тренерский план, но важно, как наши отреагировали на этот мяч. С Уругваем мы побежали отыгрываться и получили ещё, здесь же решили отложить приговор и снова выстроились в две линии на своей половине.
Хотя, наверное, важнее то, как отреагировали на пропущенный мяч испанцы. Они успокоились до предела, решили, что игра будет ну очень лёгкой и потеряли интерес к финальной трети, просто перекатывая мяч. Если вы считаете, что это наши вынуждали их так играть, а не сами они так захотели, вспомните, что за 5 минут после пропущенного гола Испания провела больше опасных атак, что за полчаса после гола Рамоса/Игнашевича. Захотели – моментально включились, нашим повезло дождаться гонга. И повезло, что не включались при счёте 0:1. При нём сборная Испании делала всё, чтобы этот матч стал худшим в плей-офф.
Возвращение надежды
Смотреть на испанские перекатывания мяча было откровенно тяжело: наша команда выходила из обороны редко, ненадолго, в основном через забросы на Дзюбу. В высокий прессинг игроки выдёргивались дозированно, иначе ещё одного мяча было не избежать. Но всё же эпизодами на правом фланге завязывалась какая-то игра. Оттуда мы подали все угловые. Сначала к несчастью, а затем к счастью, этим занимался Самедов. Александр запорол все стандарты в Самаре, но к концу 1 тайма наконец смог сделать то, что умел всю свою жизнь.
Дзюба очень крут: и борьбу у топовых защитников он выигрывал часто, и пенальти заработал он, и с невероятным волнением перед лучшим вратарём мира (но не этого чемпионата) Артём справился. Даже в такой странной игре, где наша команда почти не трогала мяча, выделялся Зобнин. От Ромы исходила мощь, сила и уверенность. Именно благодаря включениям Зобнина Фернандесу с Самедовым удавалось как-тот цепляться за мячи справа. Да и тот самфй угловой заработал 11-й номер нашей сборной.
Слева же солировал Головин: ему партнёры совсем не помогали. Жирков привёз роковой штрафной и ни разу не сходил вперёд. Замена Черчесова намекнула, что дело здесь нечисто. Видимо, ветеран всё-таки до конца не справился со своими болячками.
Время перемен. Не к лучшему
Таким образом, на второй тайм мы выходили с Владимиром Гранатом в центре обороны и с соперником, который понял, что эта мышка ещё не мертва, может убежать, а потому играться с ней не стоит. Надо начинать играть. Сборной России предстоял тяжелейший тайм, который, несмотря на инъекцию оптимизма от Дзюбы, не сулил ничего хорошего.
Опасения подтверждались, но частично. Испания создавала острые ситуации и прощала, у наших атаки особо не получались. И всё-таки по такой игре думалось, что Черчесов прибегнет к заменам нескоро, тем более что одну в перерыве он сделал. Ан нет, к 65-й были использованы все замены! И если уход Самедова на фоне возросшей активности испанского левого фланга ещё можно понять, то замену доминирующего Дзюбы объяснить совсем трудно. Артём был единственным человеком, через которого можно было наладить хоть какой-то переход в атаку, но Черчесов его убрал в надежде на мифические контратаки с участием Смолова. Правда, контратаковать без возможности зацепиться за мяч впереди тяжеловато. Есть мнение, что Дзюба сам попросил замену, но на такое Артём, думаю, сподобился бы только если бы не смог ходить.
Таким образом, нам оставалось только одно: терпеть и ждать овертайма на фоне выхода Иньесты и Карвахаля, что выглядело практически невыполнимой задачей. На чужой половине поля наши перестали появляться в принципе.
Они смогли!
Но чем дальше, тем большее восхищение вызывали наши парни. Конечно, они плохо обращались с мячом, не могли и близко воспользоваться контратакующими шансами, но они валились от усталости. Черчесов опрометчиво использовал все замены за полчаса до конца матча, а ноги сводило всё чаще, особенно у Кутепова.
Впереди Смолов, увы, не оправдывал ожиданий. Да, Федя боролся, но снова всё делал невпопад. Зато стало понятно задание, с которым Черчесов выпускал его на поле. Нападающий приклеился к Букскетсу и выключил умнейшего опорника из розыгрыша мяча. Эта обязанность легла на Иско и Иньесту.
Выход Андреса внушал страх, именно он и нанёс самый опасный удар. Игорь впервые на турнире вытащил команду, когда это нужно было больше всего. А команда, как и говорил Дзюба, готова была умереть на поле. Перед матчем я рассчитывал, что наши смогут дотянуть интригу хотя бы до 70 минуты, а они затянули встречу в первый на мундиале овертайм! Они до смерти устали, они весь матч пахали без мяча. И в награду им были уготованы ещё полчаса такой пахоты…
Они смогли снова и снова!
В таком нервном напряжении на протяжении такого количества времени я не был примерно никогда. Нас прощала Испания, когда Родриго разворачивал Граната, а добивание прилетало в Кутепова. Нас простили видеоарбитры, хотя Сергей Игнашевич мог стать антигероем, ведь он сфолил на тот штрафной, он хватал за майку Пике… Выход Ерохина соответствовал такой игре как нельзя лучше – нужны были именно такие бойцы, как он. Нужен был Фернандес, который крепостью стоял и ждал, пока очередной мяч укатится за лицевую. В футбол наша сборная давно не играла, но кто мог её в этом упрекнуть? Они оставили всё, реки пота смешались с дождём. Парням предстояла самая тяжёлая и неблагодарная миссия на свете: кто-то обязательно должен был стать могильщиком нации.
Ну а серия пенальти… вы сами всё видели! Слов нет, эмоции выразились в победном рыке, от которого по идее должны были сработать сигнализации припаркованных во дворе машин. Пока Де Хеа уворачивался от мячей, наши железные люди продемонстрировали ещё и стальные нервы, а Игорь Акинфеев наконец получил то, чего заслужил всей своей карьерой. Его должны были запомнить не по Корее, его и этих ребят мы навсегда запомним по этому неповторимому мгновению в жизни огромной страны!
Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 72), Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 68), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 81).
Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 62), Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба (Смолов, 66).
Предупреждения: Пике, 41, Кутепов, 54, Зобнин, 72
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Россия Сегодня
Счастливой Россия будет и сегодня, и завтра, и так бы после финала!
Возвращение к истокам
Станислав Черчесов наигрывал схему с 5 защитниками с первого матча на посту, но добился успеха с расстановкой, которую начал отрабатывать только на сборе перед Мундиалем. Тем не менее, с Уругваем ничего не получилось – в Самаре сборная вернулась ко временам контрольных матчей, которые проходили скучно, без шансов и заставляли говорить о своей неполноценности.
Возможно, именно после игры с Уругваем Черчесов решил, что так дальше не пойдёт. Дмитрий Симонов из «СЭ» сообщил, что споры в штабе были жаркими, а настоял на схеме с 5 защитниками Мирослав Ромащенко, отвечающий за тактику. На первый взгляд, такой состав был продиктован желанием избежать разгрома и вёл команду максимум к 0:2. Наивно было полагать, что наша защита и вратарь отыграют безошибочно, а команда, целиком занятая в обороне, без лучшего бомбардира, придумает что-то в атаке.
Однако нелогичные и непонятные ходы Черчесова на этом чемпионате уже работали и заставляли всех переобуваться после финального свистка. Оставалось надеяться, что сегодня каким-то непостижимым образом произойдёт то же самое.
Мы знали, но… Дубль 2
После матча с Уругваем Станислав Черчесов признавал, что прекрасно осознавал опасность, исходящую от уругвайских стандартов, что разбору этого компонента было уделено немало внимания, но все 3 мяча мы всё равно пропустили со стандартов, хотя Уругвай ничем не удивил.
Вот и Испания в начале встречи ничем не удивляла. Забрала мяч под контроль - так Черчесов составом с 5 защитниками уже без возражений согласился на это. Можете верить (значит накаркал), можете не верить, но перед той самой подачей со штрафного я раза 3 сказал, что Рамос сейчас забьёт. По факту забил Игнашевич, но по сути… Мы прекрасно знали, что любой стандарт испанцев при наличии Рамоса приближенно равен 11-метровому, поэтому его гол абсолютно не удивлял. Не надо было Жиркову этот самый стандарт привозить – Юрий с его-то опытом легко дал поймать себя далеко не самому крутому в атакующему защитнику Начо.
План Черчесова провалился? Если он рассчитывал не пропустить в 1 тайме, а затем наращивать обороты по ходу второго, то конечно. Как и с Уругваем, мы не смогли удержаться от быстрого гола.
Период «засухи»
Гол мог отрубить всё настроение, пустить к чертям весь тренерский план, но важно, как наши отреагировали на этот мяч. С Уругваем мы побежали отыгрываться и получили ещё, здесь же решили отложить приговор и снова выстроились в две линии на своей половине.
Хотя, наверное, важнее то, как отреагировали на пропущенный мяч испанцы. Они успокоились до предела, решили, что игра будет ну очень лёгкой и потеряли интерес к финальной трети, просто перекатывая мяч. Если вы считаете, что это наши вынуждали их так играть, а не сами они так захотели, вспомните, что за 5 минут после пропущенного гола Испания провела больше опасных атак, что за полчаса после гола Рамоса/Игнашевича. Захотели – моментально включились, нашим повезло дождаться гонга. И повезло, что не включались при счёте 0:1. При нём сборная Испании делала всё, чтобы этот матч стал худшим в плей-офф.
Возвращение надежды
Смотреть на испанские перекатывания мяча было откровенно тяжело: наша команда выходила из обороны редко, ненадолго, в основном через забросы на Дзюбу. В высокий прессинг игроки выдёргивались дозированно, иначе ещё одного мяча было не избежать. Но всё же эпизодами на правом фланге завязывалась какая-то игра. Оттуда мы подали все угловые. Сначала к несчастью, а затем к счастью, этим занимался Самедов. Александр запорол все стандарты в Самаре, но к концу 1 тайма наконец смог сделать то, что умел всю свою жизнь.
Дзюба очень крут: и борьбу у топовых защитников он выигрывал часто, и пенальти заработал он, и с невероятным волнением перед лучшим вратарём мира (но не этого чемпионата) Артём справился. Даже в такой странной игре, где наша команда почти не трогала мяча, выделялся Зобнин. От Ромы исходила мощь, сила и уверенность. Именно благодаря включениям Зобнина Фернандесу с Самедовым удавалось как-тот цепляться за мячи справа. Да и тот самфй угловой заработал 11-й номер нашей сборной.
Слева же солировал Головин: ему партнёры совсем не помогали. Жирков привёз роковой штрафной и ни разу не сходил вперёд. Замена Черчесова намекнула, что дело здесь нечисто. Видимо, ветеран всё-таки до конца не справился со своими болячками.
Время перемен. Не к лучшему
Таким образом, на второй тайм мы выходили с Владимиром Гранатом в центре обороны и с соперником, который понял, что эта мышка ещё не мертва, может убежать, а потому играться с ней не стоит. Надо начинать играть. Сборной России предстоял тяжелейший тайм, который, несмотря на инъекцию оптимизма от Дзюбы, не сулил ничего хорошего.
Опасения подтверждались, но частично. Испания создавала острые ситуации и прощала, у наших атаки особо не получались. И всё-таки по такой игре думалось, что Черчесов прибегнет к заменам нескоро, тем более что одну в перерыве он сделал. Ан нет, к 65-й были использованы все замены! И если уход Самедова на фоне возросшей активности испанского левого фланга ещё можно понять, то замену доминирующего Дзюбы объяснить совсем трудно. Артём был единственным человеком, через которого можно было наладить хоть какой-то переход в атаку, но Черчесов его убрал в надежде на мифические контратаки с участием Смолова. Правда, контратаковать без возможности зацепиться за мяч впереди тяжеловато. Есть мнение, что Дзюба сам попросил замену, но на такое Артём, думаю, сподобился бы только если бы не смог ходить.
#засебяизаТёмку pic.twitter.com/RpcMblxm78— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Таким образом, нам оставалось только одно: терпеть и ждать овертайма на фоне выхода Иньесты и Карвахаля, что выглядело практически невыполнимой задачей. На чужой половине поля наши перестали появляться в принципе.
Они смогли!
Но чем дальше, тем большее восхищение вызывали наши парни. Конечно, они плохо обращались с мячом, не могли и близко воспользоваться контратакующими шансами, но они валились от усталости. Черчесов опрометчиво использовал все замены за полчаса до конца матча, а ноги сводило всё чаще, особенно у Кутепова.
Впереди Смолов, увы, не оправдывал ожиданий. Да, Федя боролся, но снова всё делал невпопад. Зато стало понятно задание, с которым Черчесов выпускал его на поле. Нападающий приклеился к Букскетсу и выключил умнейшего опорника из розыгрыша мяча. Эта обязанность легла на Иско и Иньесту.
Когда будете херачить @smolovfedor_90 за потери в атаке:— Alexandr Dorski (@dorskiy) July 1, 2018
Бускетс с 65 минуты до конца основного времени сделал 9 передач. Меньше только у Аспаса, который вышел на 80 минуте.
Федя, за эти 25 минут дикий респект
Выход Андреса внушал страх, именно он и нанёс самый опасный удар. Игорь впервые на турнире вытащил команду, когда это нужно было больше всего. А команда, как и говорил Дзюба, готова была умереть на поле. Перед матчем я рассчитывал, что наши смогут дотянуть интригу хотя бы до 70 минуты, а они затянули встречу в первый на мундиале овертайм! Они до смерти устали, они весь матч пахали без мяча. И в награду им были уготованы ещё полчаса такой пахоты…
Они смогли снова и снова!
В таком нервном напряжении на протяжении такого количества времени я не был примерно никогда. Нас прощала Испания, когда Родриго разворачивал Граната, а добивание прилетало в Кутепова. Нас простили видеоарбитры, хотя Сергей Игнашевич мог стать антигероем, ведь он сфолил на тот штрафной, он хватал за майку Пике… Выход Ерохина соответствовал такой игре как нельзя лучше – нужны были именно такие бойцы, как он. Нужен был Фернандес, который крепостью стоял и ждал, пока очередной мяч укатится за лицевую. В футбол наша сборная давно не играла, но кто мог её в этом упрекнуть? Они оставили всё, реки пота смешались с дождём. Парням предстояла самая тяжёлая и неблагодарная миссия на свете: кто-то обязательно должен был стать могильщиком нации.
Ну а серия пенальти… вы сами всё видели! Слов нет, эмоции выразились в победном рыке, от которого по идее должны были сработать сигнализации припаркованных во дворе машин. Пока Де Хеа уворачивался от мячей, наши железные люди продемонстрировали ещё и стальные нервы, а Игорь Акинфеев наконец получил то, чего заслужил всей своей карьерой. Его должны были запомнить не по Корее, его и этих ребят мы навсегда запомним по этому неповторимому мгновению в жизни огромной страны!
Даааааа!!!!!! pic.twitter.com/lO0sqEHjB8— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Чемпионат мира-2018
1/8 финала
Стадион: Лужники (Москва, Россия)
Испания – Россия 1:1 (3:4 в серии пенальти)
Голы: Игнашевич, 12 (авто.) - Дзюба, 41 (пен.)
1/8 финала
Стадион: Лужники (Москва, Россия)
Испания – Россия 1:1 (3:4 в серии пенальти)
Голы: Игнашевич, 12 (авто.) - Дзюба, 41 (пен.)
Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 72), Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 68), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 81).
Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 62), Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба (Смолов, 66).
Предупреждения: Пике, 41, Кутепов, 54, Зобнин, 72
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Россия Сегодня
Счастливой Россия будет и сегодня, и завтра, и так бы после финала!
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