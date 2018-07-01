ДААААААААААААА! Сборная России сделала то, во что точно никто не верил!!!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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ДААААААААААААА! Сборная России сделала то, во что точно никто не верил!!!

ДААААААААААААА! Сборная России сделала то, во что точно никто не верил!!!Игра с Испанией воспринималась как последняя для нашей команды на успешном чемпионате мира. В 1/8 от сборной требовалось как можно дольше сохранять интригу, и тогда ни у кого бы не было права в чём-то упрекать команду. Но на этом чемпионате наши ожидания - это никакие не проблемы, ведь сборная России не останавливается после того, как их оправдает.

Возвращение к истокам

Станислав Черчесов наигрывал схему с 5 защитниками с первого матча на посту, но добился успеха с расстановкой, которую начал отрабатывать только на сборе перед Мундиалем. Тем не менее, с Уругваем ничего не получилось – в Самаре сборная вернулась ко временам контрольных матчей, которые проходили скучно, без шансов и заставляли говорить о своей неполноценности.

Возможно, именно после игры с Уругваем Черчесов решил, что так дальше не пойдёт. Дмитрий Симонов из «СЭ» сообщил, что споры в штабе были жаркими, а настоял на схеме с 5 защитниками Мирослав Ромащенко, отвечающий за тактику. На первый взгляд, такой состав был продиктован желанием избежать разгрома и вёл команду максимум к 0:2. Наивно было полагать, что наша защита и вратарь отыграют безошибочно, а команда, целиком занятая в обороне, без лучшего бомбардира, придумает что-то в атаке.

Однако нелогичные и непонятные ходы Черчесова на этом чемпионате уже работали и заставляли всех переобуваться после финального свистка. Оставалось надеяться, что сегодня каким-то непостижимым образом произойдёт то же самое.

Мы знали, но… Дубль 2

После матча с Уругваем Станислав Черчесов признавал, что прекрасно осознавал опасность, исходящую от уругвайских стандартов, что разбору этого компонента было уделено немало внимания, но все 3 мяча мы всё равно пропустили со стандартов, хотя Уругвай ничем не удивил.

Вот и Испания в начале встречи ничем не удивляла. Забрала мяч под контроль - так Черчесов составом с 5 защитниками уже без возражений согласился на это. Можете верить (значит накаркал), можете не верить, но перед той самой подачей со штрафного я раза 3 сказал, что Рамос сейчас забьёт. По факту забил Игнашевич, но по сути… Мы прекрасно знали, что любой стандарт испанцев при наличии Рамоса приближенно равен 11-метровому, поэтому его гол абсолютно не удивлял. Не надо было Жиркову этот самый стандарт привозить – Юрий с его-то опытом легко дал поймать себя далеко не самому крутому в атакующему защитнику Начо.

План Черчесова провалился? Если он рассчитывал не пропустить в 1 тайме, а затем наращивать обороты по ходу второго, то конечно. Как и с Уругваем, мы не смогли удержаться от быстрого гола.

Период «засухи»

Гол мог отрубить всё настроение, пустить к чертям весь тренерский план, но важно, как наши отреагировали на этот мяч. С Уругваем мы побежали отыгрываться и получили ещё, здесь же решили отложить приговор и снова выстроились в две линии на своей половине.

Хотя, наверное, важнее то, как отреагировали на пропущенный мяч испанцы. Они успокоились до предела, решили, что игра будет ну очень лёгкой и потеряли интерес к финальной трети, просто перекатывая мяч. Если вы считаете, что это наши вынуждали их так играть, а не сами они так захотели, вспомните, что за 5 минут после пропущенного гола Испания провела больше опасных атак, что за полчаса после гола Рамоса/Игнашевича. Захотели – моментально включились, нашим повезло дождаться гонга. И повезло, что не включались при счёте 0:1. При нём сборная Испании делала всё, чтобы этот матч стал худшим в плей-офф.

Возвращение надежды

Смотреть на испанские перекатывания мяча было откровенно тяжело: наша команда выходила из обороны редко, ненадолго, в основном через забросы на Дзюбу. В высокий прессинг игроки выдёргивались дозированно, иначе ещё одного мяча было не избежать. Но всё же эпизодами на правом фланге завязывалась какая-то игра. Оттуда мы подали все угловые. Сначала к несчастью, а затем к счастью, этим занимался Самедов. Александр запорол все стандарты в Самаре, но к концу 1 тайма наконец смог сделать то, что умел всю свою жизнь.

Дзюба очень крут: и борьбу у топовых защитников он выигрывал часто, и пенальти заработал он, и с невероятным волнением перед лучшим вратарём мира (но не этого чемпионата) Артём справился. Даже в такой странной игре, где наша команда почти не трогала мяча, выделялся Зобнин. От Ромы исходила мощь, сила и уверенность. Именно благодаря включениям Зобнина Фернандесу с Самедовым удавалось как-тот цепляться за мячи справа. Да и тот самфй угловой заработал 11-й номер нашей сборной.

Слева же солировал Головин: ему партнёры совсем не помогали. Жирков привёз роковой штрафной и ни разу не сходил вперёд. Замена Черчесова намекнула, что дело здесь нечисто. Видимо, ветеран всё-таки до конца не справился со своими болячками.

Время перемен. Не к лучшему

Таким образом, на второй тайм мы выходили с Владимиром Гранатом в центре обороны и с соперником, который понял, что эта мышка ещё не мертва, может убежать, а потому играться с ней не стоит. Надо начинать играть. Сборной России предстоял тяжелейший тайм, который, несмотря на инъекцию оптимизма от Дзюбы, не сулил ничего хорошего.

Опасения подтверждались, но частично. Испания создавала острые ситуации и прощала, у наших атаки особо не получались. И всё-таки по такой игре думалось, что Черчесов прибегнет к заменам нескоро, тем более что одну в перерыве он сделал. Ан нет, к 65-й были использованы все замены! И если уход Самедова на фоне возросшей активности испанского левого фланга ещё можно понять, то замену доминирующего Дзюбы объяснить совсем трудно. Артём был единственным человеком, через которого можно было наладить хоть какой-то переход в атаку, но Черчесов его убрал в надежде на мифические контратаки с участием Смолова. Правда, контратаковать без возможности зацепиться за мяч впереди тяжеловато. Есть мнение, что Дзюба сам попросил замену, но на такое Артём, думаю, сподобился бы только если бы не смог ходить.



Таким образом, нам оставалось только одно: терпеть и ждать овертайма на фоне выхода Иньесты и Карвахаля, что выглядело практически невыполнимой задачей. На чужой половине поля наши перестали появляться в принципе.

Они смогли!

Но чем дальше, тем большее восхищение вызывали наши парни. Конечно, они плохо обращались с мячом, не могли и близко воспользоваться контратакующими шансами, но они валились от усталости. Черчесов опрометчиво использовал все замены за полчаса до конца матча, а ноги сводило всё чаще, особенно у Кутепова.

Впереди Смолов, увы, не оправдывал ожиданий. Да, Федя боролся, но снова всё делал невпопад. Зато стало понятно задание, с которым Черчесов выпускал его на поле. Нападающий приклеился к Букскетсу и выключил умнейшего опорника из розыгрыша мяча. Эта обязанность легла на Иско и Иньесту.



Выход Андреса внушал страх, именно он и нанёс самый опасный удар. Игорь впервые на турнире вытащил команду, когда это нужно было больше всего. А команда, как и говорил Дзюба, готова была умереть на поле. Перед матчем я рассчитывал, что наши смогут дотянуть интригу хотя бы до 70 минуты, а они затянули встречу в первый на мундиале овертайм! Они до смерти устали, они весь матч пахали без мяча. И в награду им были уготованы ещё полчаса такой пахоты…

Они смогли снова и снова!

В таком нервном напряжении на протяжении такого количества времени я не был примерно никогда. Нас прощала Испания, когда Родриго разворачивал Граната, а добивание прилетало в Кутепова. Нас простили видеоарбитры, хотя Сергей Игнашевич мог стать антигероем, ведь он сфолил на тот штрафной, он хватал за майку Пике… Выход Ерохина соответствовал такой игре как нельзя лучше – нужны были именно такие бойцы, как он. Нужен был Фернандес, который крепостью стоял и ждал, пока очередной мяч укатится за лицевую. В футбол наша сборная давно не играла, но кто мог её в этом упрекнуть? Они оставили всё, реки пота смешались с дождём. Парням предстояла самая тяжёлая и неблагодарная миссия на свете: кто-то обязательно должен был стать могильщиком нации.

Ну а серия пенальти… вы сами всё видели! Слов нет, эмоции выразились в победном рыке, от которого по идее должны были сработать сигнализации припаркованных во дворе машин. Пока Де Хеа уворачивался от мячей, наши железные люди продемонстрировали ещё и стальные нервы, а Игорь Акинфеев наконец получил то, чего заслужил всей своей карьерой. Его должны были запомнить не по Корее, его и этих ребят мы навсегда запомним по этому неповторимому мгновению в жизни огромной страны!



Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Испания – Россия 1:1 (3:4 в серии пенальти)

Голы: Игнашевич, 12 (авто.) - Дзюба, 41 (пен.)




Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 72), Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 68), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Коста (Аспас, 81).

Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 62), Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба (Смолов, 66).

Предупреждения: Пике, 41, Кутепов, 54, Зобнин, 72

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Россия Сегодня

Счастливой Россия будет и сегодня, и завтра, и так бы после финала!
Теги: Сборная России Сборная Испании Акинфеев Черчесов Дзюба Фернандес
Сегодня, 19:45
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29
(1)
№29 Написал: siber Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Александр Чистяков,
Александр Чистяков,
Поверь, как продавцу 15 летним стажем ... Продажа, без реализации, ничего не значит.
Регистрация: 11.10.2011 [жалоба]
№28 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Ребят вы всё ещё думаете это наши . Нет это просто шоу весь турнир куплен уже был давно!
Регистрация: 11.09.2016 [жалоба]
№27 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№26 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, трудяги и удача вознаградила нашу сборную России и всех болельщиков радостными эмоциями. Спасибо футболу за такие мгновения в России. Урааааааааааааа!!!!
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№25 Написал: miktar (Сегодня, 20:26) #
  • +2
  •  (4)
online

Игорь, Фернандес, Самандрыч и ВСЕ ребята - Вам УРА!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№24 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
ОНА ШМОГЛА!!! УРАААА!!!

Покусайте Боярскому шляпу!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№23 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Дзю и Акинфей всем ответили на критику!
Ребята ураааааааа!!!!!! Всех с победой!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№22 Написал: siber Санкт-Петербург (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не люблю петь хвалебные речи, это расслабляет и пробивает энергетическую защиту. И сейчас не буду. Буду по немногу выпивать за наших и радоваться.
Регистрация: 11.10.2011 [жалоба]
№21 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще это матч Спартак-Тосно - номер два smile И тоже выиграли... Ну только так и можно было


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№20 Написал: Бриг (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Кстати, согласно статистике на ЧМ Испания не проходила 1/8 финала...Испанцев не жаль, упустили победу..тем более, что сборная России, дала фору в один мяч...Нас ждет вторая серия - Хорваты или датчане...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№19 Написал: специалист дагестан (Сегодня, 20:07) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Анжи»
БРАВО!!!!! Практически играли против Реала и Барсы,,,,,,, конечно автобус.....и не только Россия поставила бы его против испанцев, браво что выстояли а Игорь молодец. на многие года войдет в историю за эту серию пенальти
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
№18 Написал: N-52 (Сегодня, 20:06) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Антифутбол победил.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№17 Написал: ДЕЁЖ (Сегодня, 20:04) #
  • +5
  •  (7)
online

Сейчас всякие "Кончельскисы" опять что-нибудь придумают! Скажут,что испанцы дно. Но такие пидaры,почему-то не любят хвалить нашу сборную!!!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№16 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 20:04) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: HardWar
Жаль испанию.
На самом деле нет

А чего их жалеть? При таком подборе исполнителей -- ноль тактической мысли и ноль эмоциональной заряженности. Вот и отбыли номер -- и заслуженно едут домой.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№15 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лобода Роман Евгеньевич,
По пенальти
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№14 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (6)
online

Жалкие испанцы)
Забивали только наши!!!)
Ура-ура-ура!!!


--------------------
Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№13 Написал: специалист дагестан (Сегодня, 20:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Анжи»
поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! особенно рад за Акинфеева и Стаса
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
№12 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Все молодцы! С испанцами только так можно было сыграть, в автобус.
Ну и Игорь хорошо сделал свою работу.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№11 Написал: Лобода Роман Евгеньевич Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Браво! Hasta la vista Espana!
Финал Россия-Бразилия 4:3
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль испанию.
На самом деле нет )))))))))))))))))))))))))))))))


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№9 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 19:57) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
молодцы!!!!!!!!
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: alx64 (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (11)

ну и кто говорил что игорь вратарь дырка????как отбил это бывает один раз из 1000% что так совпадет!!!!!!!!!!!!!молодцы!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 19:54) #
  • +5
  •  (9)

Цирк коней рулит!
Акинфеев и Игнашевич сделали дело (ну и немного Дзюба). bowtie
Ну и, конечно, Стас с Ромащенко устроили даже не пресловутый новомодный "автобус", а смое, что ни на есть, старое доброе итальянское "каттеначчо". smiling_imp
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Уфа»
Зачёт
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Автобус конечно вещь!!!!!!и пофиг!!!!!!
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (6)
online

Стас просто космоС
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:49) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ждем датчан!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Епаный стык... Прощаюсь с этим миром - ушел в запой... ПиСи: уже весь район гуливанит... Хер сегодня кто поспит joy


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:48) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
С Победой братцы!!!! С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ!!!!

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА!!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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