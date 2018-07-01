Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча

В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Испании и России (3:4 по пенальти).

Лучшим игроком этого матча был признан российский голкипер Игорь Акинфеев.

Вратарь смог совершить несколько сейвов по ходу встречи, а затем отбил удары Коке и Яго Аспаса в серии пенальти.
Теги: Акинфеев Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 19:56
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№41 Написал: miktar (Сегодня, 20:47) #
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online

ненависть душит, а талант берёт и отдаёт добро..

№5841 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 12:31)
Болеет за:
«Краснодар»

Авторитетный американский журнал считает Акинфеева самым слабым игроком сборной России

МЯЧЕГОЛОВЫЙ, ЛУНЁВА СТАВЬ В РАМУ!!! КОНИФЕЙ ОПЯТЬ ОБОСРЁТСЯ!!!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№40 Написал: stainless (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Рефрижиратор,
Сосни с горя, чепушила)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№39 Написал: miktar (Сегодня, 20:41) #
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online

Цитата: anonymous
заслуженно, с Фернандесом лучшие игроки матча


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рефрижиратор
Без него - и пенальти не было бы. Говнюк рукожопый. Лучший именно Дзюба, тащил команду

Ревнуешь по бывшему...??? blush

Акинфеев, конечно, герой, но и Артём внёс свой вклад в эту победу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№37 Написал: anonymous (Сегодня, 20:33) #
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  •  (2)
online

заслуженно, с Фернандесом лучшие игроки матча
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№36 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 20:31) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sheluch
Акинфеев реально много тащил - лучший. Игнашу - отдельное спасибо. Но наша игра - это жесть.

Согласен.... Еще Фернандес понравился и не пошла игра у Самедова


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№35 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Акинфеев реально много тащил - лучший. Игнашу - отдельное спасибо. Но наша игра - это жесть...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№34 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 20:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
пожелаю Акинфееву на выходах играть увереннее, сегодня классно сыграл,

И чуть ранее
№5841 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 12:31)
Болеет за:
«Краснодар»

Авторитетный американский журнал считает Акинфеева самым слабым игроком сборной России

МЯЧЕГОЛОВЫЙ, ЛУНЁВА СТАВЬ В РАМУ!!! КОНИФЕЙ ОПЯТЬ ОБОСРЁТСЯ!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№33 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)

Наконец то настал его звездный час просто молодчик! Лишь бы не сглазить! Тьфу тьфу. smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№32 Написал: Vanek (Сегодня, 20:16) #
  • +6
  •  (6)

Рефрижиратор


Штатное чепушило РуФу , ты почему еще не на родине- в унитазе?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№31 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: zen-it
Лицемеришка!!!

Кубаноид, что с него взять.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№30 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: sanyapytilin
Кутепов сегодня на уровне...хороший центр в Спартаке собирается, Джикия, и заматеревший Кутепов

Какие все сейчас добрые!
Но будем надеяться, повторит судьбу Березуцких, которых после дебюта в сборной все деревяшками крыли.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№29 Написал: Бриг (Сегодня, 20:12) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Акинфеев сделал игру...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№28 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 20:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Уфа»
Молодец Игорь, удачи в дальнейшем!!!!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№27 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Верить надо!!!! После Аравии уже было ясно а вы как бараны уперлись!!

так почти все и верили,но опасались.буквально боялись сглазить.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№26 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
пожелаю Акинфееву на выходах играть увереннее, сегодня классно сыграл, молодчага!

Быстро переобулся!!! Несколько минут назад, писал чтобы он сдох а сейчас на руках носишь!!! Лицемеришка!!!

Цитата: К.А.
а Черчесов молодчик.всех наипал.он знал что-то,однозначно.еще до начала чемпа знал.

Верить надо!!!! После Аравии уже было ясно а вы как бараны уперлись!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№25 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: sanyapytilin
Все молодцы...Фернандес монстр...Дзюба на голову сильнее Смолова, Зобнин и Головин, умнички...

Фернандес до конца без ошибок играл. Остальные так заиппались, что в конце много невынужденных ошибок было.

Смолов за мяч цепляться не умеет и пасовать тоже. Такую контратаку запорол в конце основного времени, на усталость не спишешь, мало играл.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№24 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Рефрижиратор
Без него - и пенальти не было бы. Говнюк рукожопый. Лучший именно Дзюба, тащил команду


) Ты по жизни такой еbнутый, неполноценный обиженный недоделок?
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:07) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а Черчесов молодчик.всех наипал.он знал что-то,однозначно.еще до начала чемпа знал.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:06) #
  • +9
  •  (11)

Игнашевичу, низкий поклон, в 38 лет, Правильно комментатор сказал: "Вся карьера поставлена на кон". Если бы не забил, вся страна вспомнила ему всё... Про таких как Сергей говорят - "Это мужик!!!!!!!!!!"
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№21 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 20:06) #
  • +5
  •  (9)
online

Может меня и память подводит, но Игорек за всю карьеру НИ РАЗУ не проиграл серию пенальти! А это не рекорд ли часом? smirk smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ДЯДЬКА, согласен, Кутепов сегодня на уровне...хороший центр в Спартаке собирается, Джикия, и заматеревший Кутепов


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№19 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
вытащил игру, молодец, так и держать


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№18 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
пожелаю Акинфееву на выходах играть увереннее, сегодня классно сыграл, молодчага!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№17 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (4)
online

Игорь лучший и Артем. Остальные оборона. Проблема одна - забивать кто будет?
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№16 Написал: Ferd Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец!!!!!!
Регистрация: 14.11.2007 [жалоба]
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:03) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженно


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№14 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:03) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: sanyapytilin
Зобнин и Головин, умнички...

Кутепов сегодня тоже неплох был.

По Акинфееву без вопросов.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№13 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 20:02) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
.Дзюба на голову сильнее Смолова

Да, зря его заменили.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№12 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 20:02) #
  • -23
  •  (29)
Болеет за:
«Спартак»
Без него - и пенальти не было бы. Говнюк рукожопый. Лучший именно Дзюба, тащил команду


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
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