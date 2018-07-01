Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча

В матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 встречались сборные Испании и России (3:4 по пенальти).Лучшим игроком этого матча был признан российский голкипер Игорь Акинфеев.Вратарь смог совершить несколько сейвов по ходу встречи, а затем отбил удары Коке и Яго Аспаса в серии пенальти.