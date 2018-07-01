Игорь Акинфеев: думаю, что иностранные болельщики поняли, что Россия умеет играть в футбол

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу над Испанией и выход команды в четвертьфинал чемпионата мира.- Нам удалось сохранить свои ворота. Против сборной Испании всегда тяжело играть. Получилось! Не всегда же испанцам должно везти! Мы выиграли, а остальные вопросы неуместны сейчас! Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я перед турниром говорил много раз, что мы должны объединиться. Мы это сделали. Мы проводим фантастический чемпионат. Думали, что не только наши болельщики, но и иностранные болельщики поняли, что Россия - это страна, где умеют играть в футбол и умеют организовывать праздники, - сказал Акинфеев в эфире "Матч ТВ".