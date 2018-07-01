Игорь Акинфеев: думаю, что иностранные болельщики поняли, что Россия умеет играть в футбол

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Игорь Акинфеев: думаю, что иностранные болельщики поняли, что Россия умеет играть в футбол

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу над Испанией и выход команды в четвертьфинал чемпионата мира.

- Нам удалось сохранить свои ворота. Против сборной Испании всегда тяжело играть. Получилось! Не всегда же испанцам должно везти! Мы выиграли, а остальные вопросы неуместны сейчас! Большое спасибо болельщикам за поддержку. Я перед турниром говорил много раз, что мы должны объединиться. Мы это сделали. Мы проводим фантастический чемпионат. Думали, что не только наши болельщики, но и иностранные болельщики поняли, что Россия - это страна, где умеют играть в футбол и умеют организовывать праздники, - сказал Акинфеев в эфире "Матч ТВ".
Теги: Акинфеев Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 20:04
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13
(5)
№13 Написал: pisto (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Либо такая игра либо вылет что не устраивает я не пойму? Чудес не бывает, звезд у нас нет.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: serg17 (Сегодня, 20:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
если это футбол в исполнении сборной россии то я испанский летчик
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: shlepsik Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Антифутбол+ судьи, вот что подумают иностранные болельщики! Судьи всегда помогают, стране, которая принимает ЧМ!
Регистрация: 27.08.2011 [жалоба]
№10 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 20:34) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это не был футбол. Это был антифутбол. Будем честны. Если бы играли бы в футбол, то счет был бы разгромным для нашей сборной.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Игорь Сербский
Это был антифутбол!

А катать мяч поперек поля 70 процентов времени - это тотальный футбол, что ли?

Испанцев надо было наказать. Хотя бы и по серии пенальти за эту тикитаку


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:33) #
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  •  (1)
online

Цитата: Игорь Сербский
Это был антифутбол!
Цитата: нико
,но с такой игрой стыдно за вас
Цитата: iDEAD
Я за свою жизнь ни разу такого антифутбола не видел.

А футбол Испании это не антифутбол? Взять мяч и катать квадрат весь матч. Все привыкли восхищаться автоматом, а по сути то чем? Тем что они не дают играть другой команде? Это автобус наоборот, только и всего. Как этому противостоять?
Ответ очевиден. Итальянцы давно придумали ответ.
Наши прекрасно это исполнили! Прекрасно!!! Красавцы!!!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Сербский (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (7)

они поняли обратное. Это был антифутбол!
Регистрация: 12.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: нико калуга (Сегодня, 20:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да,блин,здесь футболом и не пахло.Конечно,болеем за Россию,но с такой игрой стыдно за вас.И,главное,весь мир этот позор видит.Россияне,с победой.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Мы проводим фантастический чемпионат.....Требуем продолжения банкета..!!
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 20:13) #
  • +3
  •  (9)

Я за свою жизнь ни разу такого антифутбола не видел. Ни автобусы Моуринио , ни стоящий Челси с в конце убегающим Торресом , ни Бердыевские барикады не сравнятся с этим п**ецом . В футбол играть и дети во дворе умеют , а вот футбол высокого уровня играть дано не каждому Игорян ! Спасибо за матч пацанам . Всех с победой !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:09) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавчег,лучший сегодня.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:09) #
  • +6
  •  (8)

Рефрижиратор,
Гандон-ты...
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 20:06) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб соперник не понял, что тебе во вратарскую навешивай как хочешь. К сожалению, соперники как раз это давно поняли. Опять гол привез, Рукожоп!


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
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