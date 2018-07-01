Хорватия – Дания: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Дании на матч 1/8 финала чемпионата мира – 2018, который пройдёт сегодня, 1 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, Ребич, Манджукич.: Шмейхель, Далсгор, Кнудсен, Кристенсен, Кьер, Йоргенсен, Эриксен, Делейни, Брайтвайт, Корнелиус, Поульсен.