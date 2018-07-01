Александр Кержаков: какая теперь разница, с кем играть в четвертьфинале? Любого обыграем!

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 (1:1, по пенальти — 4:3)."Всю Россию с победой! Здесь творится история! История творится в "Лужниках"! Эмоции бьют через край. Испания никогда на чемпионатах мира не выигрывала у хозяев, так что у них не было шансов. И какая теперь нам разница, с кем играть в четвертьфинале? Любого обыграем!" — сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия – Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля.