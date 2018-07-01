Александр Кержаков: какая теперь разница, с кем играть в четвертьфинале? Любого обыграем!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Александр Кержаков: какая теперь разница, с кем играть в четвертьфинале? Любого обыграем!

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2018 (1:1, по пенальти — 4:3).

"Всю Россию с победой! Здесь творится история! История творится в "Лужниках"! Эмоции бьют через край. Испания никогда на чемпионатах мира не выигрывала у хозяев, так что у них не было шансов. И какая теперь нам разница, с кем играть в четвертьфинале? Любого обыграем!" — сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".

В 1/4 финала чемпионата мира — 2018 сборной России предстоит встретиться с победителем матча Хорватия – Дания, который пройдёт сегодня, 1 июля.
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 20:23
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(1)
№13 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Цитата: ajax101
Жалко тебя, убогого.

Аргументы есть возразить ?


Сегодня сборная России победила сборную Испании.
Что, Испания наиграла на победу? Или Россия играла откровенно хуже Испании?
Сборная России сыграла тактически грамотно, а Испания не смогла реализовать своё территориальное преимущество. Победа игроков и тренеров сборной России трудовая и по - футбольному интеллектуальная.
И почему - бы не порадоваться победе сборной!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: SMK (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Цитата: ajax101
Жалко тебя, убогого.

Аргументы есть возразить ?

да а что тебе убогому возражать,таким как вы вечно все не нравится,если бы проиграли,ты бы проклинал сборную,счас выйграли,так тебе и тут не нравится,что наша сборная от обороны играла с Испанией...
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ластелинОвец
Цитата: Zamba
8 мячей в группе, 2 мяча в матче с Испанией(без серии пенальти) , выигрывает тот кто забивает, а не тот кто перекатывает мяч


Ну по факту согласись, что у нас не было шансов победить Испанию.. Единственный шанс - дотянуть до серии пенальти. что мы и сделали.

А это разве не тактика? Причем, тактика, требующая отменной физической подготовки и колоссальной концентрации. И "кудесники мяча" с ней ничего сделать не смогли. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 20:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
8 мячей в группе, 2 мяча в матче с Испанией(без серии пенальти) , выигрывает тот кто забивает, а не тот кто перекатывает мяч


Ну по факту согласись, что у нас не было шансов победить Испанию.. Единственный шанс - дотянуть до серии пенальти. что мы и сделали.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Angelsh (Сегодня, 20:40) #
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online

Сыграли с Испанией 1:1, и уже пошло шапкозакидательство.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Аргументы есть возразить ?

8 мячей в группе, 2 мяча в матче с Испанией(без серии пенальти) , выигрывает тот кто забивает, а не тот кто перекатывает мяч


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 20:36) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ajax101
Жалко тебя, убогого.

Аргументы есть возразить ?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ничего смешного из группы А 2 команды в 1\4, а из группы В ни одной


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Любого отсидим в обороне laughing обыграть то никого уже не сможем.


Жалко тебя, убогого.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (2)
online

Понесло Остапа!! Рано делать такие выводы ! Да победа,да над сильным соперником .но с таким соперником по мне проще играть ,который даёт зоны ,чего не будет с Данией и Хорватией .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 20:33) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Любого отсидим в обороне laughing обыграть то никого уже не сможем.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: VirGON (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (0)
online

даже если не пройдет ее уже не кто не упрекнет) smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот самое то забавное, что Хорватов или Датчан реально тоже можно пройти, раз удача так прёт, а это уже полуфинал, как бы смешно это не звучало)
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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