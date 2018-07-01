Станислав Черчесов: как бы я охарактеризовал своих игроков? Мужчины

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал игроков нашей команды.- Мужчины. Мужики - это подразумевает. А мужчины есть мужчины. Как восстановить команду? Мы с медицинским штабом подумаем, понятно, 120 минут не могут пройти просто так.- Отвечу банально: мы же не можем концерт для себя заказывать. Мы и сейчас не выбирали соперника. Кто нам попадётся, с тем и будем играть. Никогда не знаешь, что лучше. Самое важное, как мы в определённое время будем готовы к игре, как сегодня. Мы максимально сделали своё дело.