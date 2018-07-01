Коке: этот результат не совсем честный

Полузащитник сборной Испании Коке подвел итоги матча со сборной России на чемпионате мира (1:1, 3:4 по пенальти).- Очень давно мы не проигрывали в таких матчах, по пенальти. Думаю, что этот результат не совсем честный. Мы всю игру владели мячом. В конце игра была сложной, поскольку мы были равны по силам. Было сложно, но теперь нам нужно продолжать работать.- Это понятно. Мы много раз выигрывали до этого и вы ожидали, что выиграем и сегодня. Это чемпионат мира и наши конкуренты тоже играют хорошо. Русские играли очень хорошо, они дрались за свою страну.- Эта ответственность лежит на мне. Такова жизнь. Нужно продолжать работать.