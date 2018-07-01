Коке: этот результат не совсем честный

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Коке: этот результат не совсем честный

Полузащитник сборной Испании Коке подвел итоги матча со сборной России на чемпионате мира (1:1, 3:4 по пенальти).

- Что случилось в конце игры?

- Очень давно мы не проигрывали в таких матчах, по пенальти. Думаю, что этот результат не совсем честный. Мы всю игру владели мячом. В конце игра была сложной, поскольку мы были равны по силам. Было сложно, но теперь нам нужно продолжать работать.

- Справедливо, что Испания не выиграла? Мы ожидали вас увидеть в дальнейших матчах.

- Это понятно. Мы много раз выигрывали до этого и вы ожидали, что выиграем и сегодня. Это чемпионат мира и наши конкуренты тоже играют хорошо. Русские играли очень хорошо, они дрались за свою страну.

- Что случилось во время пенальти?

- Эта ответственность лежит на мне. Такова жизнь. Нужно продолжать работать.

Rusfootball.info
Теги: Коке Сборная Испании Сборная России
Вчера, 21:43
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12
(5)
№12 Написал: нетрал (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
да это была не рука (пенальти) а крылья испании!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 22:20) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как играли - так и получили. Не ожидал, что наши продержатся, но от сборной Испании (Испании, бля!) ожидал большего. Победу такой своей игрой вы не заслужили.
Спасибо вашим дебилоидам, что оставили вас без тренера.
Счастливо пути!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Oliver (Вчера, 22:19) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Победа над испанцами это хорошо, но когда к примеру Амкар играл в такой футбол все визжали нафиг этот "автобус", "антифутбол'.
Футбола со стороны нашей сборной было очень мало, но хорошие моменты были)
Регистрация: 18.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 22:17) #
  • +4
  •  (6)

Не справедливо - возможно. Но абсолютно честно.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: Daniel Amokachi (Вчера, 22:15) #
  • +5
  •  (7)

По делу всё! Надеюсь, и дальше будет так нашим фартить. Но играли признаться в откровенное гавнецо. Интересно посмотреть, как будем играть с обороняющейся командой.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:14) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
хе...лузер...ехай накуй smirk
Цитата: Пивовед
лети в Испанию, дятел.

и пусть канает, питух испанский laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:11) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
А что значит "не совсем честный"? Вам кто мешал не забивать? Или катание мяча в середине поля засчитывается как гол, обычно, а тут, мля, не засчитали? Играть надо и выигрывать. Вы играли, но на выигрыш не наиграли точно: наиграли на лотерею. А вот тут наш, как его мясные называют, "рукожоп", оказался лучше вашего лучшего в сезоне Европы вратаря. Может, не так правильно выбирается сей "лучший"?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Вчера, 22:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А в чем не честный? Когда Атлетико побеждал ту же барсу, которая мяч катала, считал, что нечестно??


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
лети в Испанию, дятел..
*************
я смотрю- на сайте завелось как минимум четыре петуха, считающих совместно с Кокой, результат нашего матча *не честным *..
сосните себе на брудершафт, черви..

Впервые с тобой соглашусь. Проиграли - сосите, не нагибаясь друг у друга.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: Corner планета Земля (Вчера, 21:53) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Пока что очки за победы по голам начисляются, а не за проценты владения мячом..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 21:51) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Даже в игре года не забили. В чем честность? Мы за вас забивали...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 21:47) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
лети в Испанию, дятел..
*************
я смотрю- на сайте завелось как минимум четыре петуха, считающих совместно с Кокой, результат нашего матча *не честным *..
сосните себе на брудершафт, черви..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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