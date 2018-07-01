Станислав Черчесов: Жиркова если только к финалу получится восстановить

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Станислав Черчесов: Жиркова если только к финалу получится восстановить

В речи главного тренера сборной России Станислава Черчесова после победы над Испанией были и неприятные моменты: заменённый в перерыве Юрий Жирков, по всей видимости, больше не поможет нашей команде на чемпионате мира.

- Боюсь, это был последний матч Жиркова, если только к финалу подготовим. С больной ногой он выдержал тайм, но потом проблемы начали сказываться, - цитирует Черчесова Rusfootball.info.
Теги: Жирков Сборная России
Вчера, 21:49
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16
(0)
№16 Написал: sumzzz Калининград (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Рубин»
Блин... Юра просто охранительно играл во всех играх.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Looka,
smiley ясли
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№14 Написал: Чесайнаг Сочи (Вчера, 23:19) #
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  •  (0)

Ну подождем .А что делать?Вот Смолов тоже после финала обещал интервью дать,еще и у Игнашевича деюха после финала.К чему бы это всё
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:18) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Станислав Саламович! Мы очень хотим, чтоб Юра был в финале. Хотя бы в запасе.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№12 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Вчера, 23:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Kytarba
Какой нах.здоровья,человек за "Анжи" играл и жена у него хуже ваших

Я тебя считал достаточно вменяемым... После этого поста ты для меня не существуешь.
Цитата: Александр Иванов

Болеет за:
«Зенит»

К какому нафиг финалу?

Не ты ли писал, что из группы не выйдем? Уйди, не мешай радоваться сегодняшней победе!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№11 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Вчера, 22:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
К какому нафиг финалу? ахахаахах Не, дай бог, чтобы так дальше везло. но бесконечно ли везение?!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№10 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 22:38) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Химки»
Какой нах.здоровья,человек за "Анжи" играл и жена у него хуже ваших
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№9 Написал: mozheiko (Вчера, 22:32) #
  • +3
  •  (3)

Это потеря
Регистрация: 22.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 22:12) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
К финалу, так к финалу smirk
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№7 Написал: Седой Россия (Вчера, 22:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:04) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
в финале поможет...опыт понадобится


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Вчера, 22:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Эх, жаль...Здоровья...конечно...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Вчера, 22:02) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
На пенсию.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Вчера, 21:56) #
  • +4
  •  (6)

Здоровья!


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Marselle Уфа (Вчера, 21:53) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Уфа»
Здоровья
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Белый Лис (Вчера, 21:51) #
  • +5
  •  (5)
online

Здоровья Юре.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
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