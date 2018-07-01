Андрес Иньеста: это была моя последняя игра за сборную Испании

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил об окончании международной карьеры."Это была моя последняя игра за сборную Испании. Чудесный период подошел к концу. Порой концовка бывает не такой, какой вы себе ее представляли в мечтах", - цитирует Иньесту Radio Estadio.