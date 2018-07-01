Александр Самедов: мне вообще всё равно, кто будет нашим соперником

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира."Есть только один вариант играть против Испании — терпеть. Понятно, что очень тяжело обороняться против такого соперника, тем более в составе которого есть Иско, у которого, по-моему, невозможно отнять мяч. Но тренерский штаб нам говорил: ребята, только так в таких матчах, огромные силы надо тратить — и, возможно, добьёшься победы.Мне вообще всё равно, кто будет дальше. Сейчас просто надо насладиться моментом и готовиться. Кто будет — тот будет. Можно ли сказать, что после Испании никто не страшен? Да", - сказал Самедов.