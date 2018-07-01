Марио Фернандес: это невероятно. Это самый счастливый день в моей карьере

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Марио Фернандес: это невероятно. Это самый счастливый день в моей карьере

Защитник сборной России Марио Фернандес подвел итоги матча чемпионата мира против Испании.

"Это невероятно. Это самый счастливый день в моей карьере. Тем более начав с пропущенного мяча. Тяжело психологически. Одного фаворита выбили. Можно спокойно двигаться дальше. Спасибо фанатам. Сегодня у нас вся команда играла хорошо. Делали, как тренер просил при просмотре испанцев на видео. Акинфеев — один из лучших вратарей не только в России, но и в мире", - сказал Фернандес.

Rusfootball.info
Теги: Фернандес Сборная России
Вчера, 22:17
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17
(6)
№17 Написал: kubanoid krasnodar russia (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Из СМС игрока сборной Испании - Русские - просто звери !!! Забили себе, забили нам !!... Хорошо, что с поля живыми ушли !!!...


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№16 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Наверное главный творец сегодняшнего чуда


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№15 Написал: miktar (Вчера, 22:58) #
  • +5
  •  (9)

Просто - зверюгой отыграл. Четверо его фланг держали.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№14 Написал: Antip7 (Вчера, 22:55) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Kytarba
Cколько уже мемов родилось !:) Усы Черчесова, яйца Дзюбы, теперь нога Акинфеева !

Так полноценного футболиста -звезду и соберем
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 22:46) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 123456cfyz
Лудший после Акенфеева

Не правда! Лучшие были все, ибо были Командой! Просто кому-то пришлось более других показать свой класс. Согласен, что и Игорь, и Марио,и Серёга показали чуть больше других, но тот же Кутепов меня приятно удивил своей расчётливостью, Зобнин и так уже всё показал, Артём за...бал всю оборону испанцев. Ни от одного из наших игроков не увидел ни одного конкретного ляпа: все играли на максимуме концентрации и своих возможностей. Я горд нашей сборной. Даже если бы мы проиграли, ни одгому из них претензий не появилось бы. Отдали все силы и умения! Молодцы!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№12 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 22:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Химки»
Cколько уже мемов родилось !:) Усы Черчесова, яйца Дзюбы, теперь нога Акинфеева !
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: ryzpm999 Сибирь (Вчера, 22:43) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорош, зараза, ох, хорош!
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Миша Никулин Россия (Вчера, 22:40) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Уфа»
Марио супер, Марио крассавчик
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Вчера, 22:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Нет слов он был лучший на поле, после Игоря.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:34) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Красавчег!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Рома Евсеенко (Вчера, 22:33) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Красавчик,всегда полная самоотдача
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: 123456cfyz СПБ (Вчера, 22:30) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Лудший после Акенфеева
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Вчера, 22:26) #
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Шикарно отыграл! Теперь в финале мяч своим землякам и пусть локти кусают))))


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 22:23) #
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
Всегда был против натурализации легионеров,но к Марио,только слова одобрения! Молодец!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:21) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Фернандеса скорее всего ,тоже после ЧМ купят.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 22:20) #
  • +15
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
Марио был был безупречен!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Вчера, 22:19) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Браво!
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
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