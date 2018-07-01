Марио Фернандес: это невероятно. Это самый счастливый день в моей карьере

Защитник сборной России Марио Фернандес подвел итоги матча чемпионата мира против Испании."Это невероятно. Это самый счастливый день в моей карьере. Тем более начав с пропущенного мяча. Тяжело психологически. Одного фаворита выбили. Можно спокойно двигаться дальше. Спасибо фанатам. Сегодня у нас вся команда играла хорошо. Делали, как тренер просил при просмотре испанцев на видео. Акинфеев — один из лучших вратарей не только в России, но и в мире", - сказал Фернандес.