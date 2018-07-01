"Зенит": Россия - в четветьфинал, Рамос плачет. Лучший чемпионат мира в истории!

"Зенит" назвал чемпионат мира-2018 лучшим за всю историю проведения после матча 1/8 финала турнира между сборными России и Испании (1:1, по пен. 4:3)."Россия - в четвертьфинал, Рамос плачет. Лучший. Чемпионат. Мира. В истории!", - говорится в твиттере "Зенита".