Владимир Жириновский: за такую победу ребятам можно простить все!

Депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Россияне одержали победу в серии пенальти и вышли в ? финала."За такую победу простить ребятам можно все! Для нас вы уже чемпионы", — написал Жириновский в телеграме.