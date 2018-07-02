Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира

Форвард российской команды Артем Дзюба, замененный на 65-й минуте матча между сборными России и Испании, выиграл 13 верховых единоборств в матче, что является лучшим результатом на турнире.

Предыдущий лучший результат также принадлежал Дзюбе. В матче против Уругвая (0:3) форвард выиграл 12 верховых единоборств.

Squawka
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 09:39
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7
(0)
№7 Написал: Виктор Сасков (Сегодня, 11:54) #
  • -1
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: taivara Питер (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбу удалось мотивировать.Неужели для получения результата человека нужно постоянно мешать с дерьмом?
Регистрация: 10.05.2012 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 11:44) #
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online

и вышел Федя Смолов,и проиграл почти все единоборство,терял все что можно,в прессинг не вступал уже после 10 минут после выхода,гений Черчесов.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
И ни одна "зараза" не говорит, что после его, т.н. ВЫИГРАННЫХ единоборств, мяч доставался сопернику, а к своим попадал считанное количество раз. И действительно, давали бы тогда и другие выкладки- сколько пробил по воротам, как центрфорвард, сколько обводок- и не будет удивительно, что ничего этого не было.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а по отборам у нас там что?по обостряющим передачам?дайте всю выкладку.интересно же.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 09:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: KOZbIPb
Дзюбу не узнать на ЧМ

Узнать его просто. Он самый высокий. И с самыми большими яйцами.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбу не узнать на ЧМ
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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